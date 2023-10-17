Які борги можуть перейти у спадок з нерухомим майном — Finance.ua

Які борги можуть перейти у спадок з нерухомим майном Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Які борги можуть перейти у спадок з нерухомим майном

Отримати квартиру чи будинок у спадщину більшість, мабуть, не проти. Утім, на радощах у такій ситуації не варто втрачати пильності. Нерухоме майно, яке вам заповіли, може виявитися з «сюрпризом» — боргами.

Чи можна прийняти нерухомість у спадщину, а борги — ні?

Отримати нерухомість у спадщину можна тільки цілісно, пишуть експерти порталу Flombu . Скажімо, якщо приймаєте у спадок будинок чи квартиру з прибудовою, то не можна прийняти тільки основну будівлю і відмовитися від прибудови.

Така ж ситуація і з борговими зобов’язаннями. Якщо приймаєте у спадок нерухомість, то від боргів, які з нею пов’язані, не відмахнутися.

Зауважте: спадкоємець повинен повернути борг, який перейшов йому у спадок з нерухомістю, у розмірі, не більшому, ніж ціна об'єкта.

Які борги можуть перейти у спадок з нерухомим майном?

До спадкоємця разом із будинком чи квартирою можуть перейти такі боргові зобов’язання:

кредит або іпотека;

оренда нерухомості з правом викупу;

заборгованість зі сплати комунальних боргів;

заборгованість зі сплати податку на нерухомість.

Отримавши боргову нерухомість у спадок, спадкоємець повинен сплатити не тільки «тіло», а й супутні нарахування за боргами, які накопичилися за життя спадкодавця.

Як спадкоємцю перевірити, чи нерухомість з боргами?

Перед тим як отримати у спадок нерухомість, варто перевірити, чи є у її складі борги. Так майбутній спадкоємець зможе зорієнтуватися, чи приймати йому таку квартиру або будинок у спадок.

Для цього потрібно за прізвищем, іменем і по батькові спадкодавця і вивчити інформацію з таких офіційних джерел:

Єдиний державний реєстр судових рішень;

сайт Судової влади України;

Єдиний реєстр боржників;

автоматизована система Мін'юсту.

Отож, якщо ви з’ясували, що вам «світить» спадок з боргами, обміркуйте, чи вигідно його приймати.

Як прийняти нерухомість з боргами у спадщину?

Якщо ви готові прийняти у спадщину квартиру з боргами, потрібно виконати такі кроки:

Написати заяву про прийняття нерухомості у спадщину. Для цього треба звернутися до нотаріуса. Термін прийняття спадщини - 6 місяців з дня смерті спадкодавця. Вступити у спадщину, тобто отримати свідоцтво. Повідомити банк чи іншу кредитну організацію про те, що боржник помер, і боргові зобов’язання щодо нерухомості перейшли до вас. Сплатити основний борг спадкодавця, який перейшов до вас з нерухомістю, і відсотки, які за цей час наросли.

Як відмовитися від нерухомості з боргами у спадщину?

Якщо ви не хочете вступати у спадщину, в якій є боргові зобов’язання, варто або офіційно відмовитися від такого спадку, або вчасно його не прийняти.

Відмова від нерухомості у спадщину. Якщо ви не маєте наміру приймати у спадок квартиру чи будинок з боргами, потрібно звернутися до нотаріуса і написати про це заяву. Особливо важливо зробити це, якщо ви проживали із заповідачем, адже у такому разі нерухомість відійде вам автоматично.

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Неприйняття нерухомого майна у спадок. Час для відкриття спадщини — півроку від дня смерті заповідача. Отож, якщо впродовж цього терміну ви не звернетеся до нотаріуса і не буде відкрита спадкова справа, ані нерухомість, яку вам заповіли, ані борги, які за нею тягнулися, до вас не перейдуть.

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