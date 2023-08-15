У «Дії» розширили список регіонів, де можна зареєструвати нерухомість онлайн — Finance.ua

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У «Дії» розширили список регіонів, де можна зареєструвати нерухомість онлайн

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У «Дії» розширили список регіонів, де можна зареєструвати нерухомість онлайн
У «Дії» розширили список регіонів, де можна зареєструвати нерухомість онлайн
У сервісі державних послуг «Дія» розширили список областей України, в яких доступна послуга реєстрації нерухомості онлайн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Зареєструвати нерухомість на порталі Дія тепер зможуть ще більше українців. Послуга Державної реєстрації прав на нерухоме майно доступна в громадах Полтавської області та масштабується на Харківщині», — сказано в повідомленні.

Для чого потрібно реєструвати нерухомість

Реєстрація нерухомості дозволяє підтвердити, що саме ви законний власник майна. Так шахраї не зможуть підробити документи та привласнити його собі.
Крім того, це необхідно, щоб отримати компенсацію за програмою єВідновлення. Оскільки сервіс доступний лише для власників житла, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав.
«Ваші дані в електронному реєстрі будуть надійно захищені. Їх неможливо загубити чи знищити, на відміну від документів у паперових архівах», — запевняють у Мінцифри.

Де працює сервіс

Раніше скористатися послугою на порталі Дія можна було у Львівській області, Тернополі, Харкові, Чугуївському районі Харківщини, а також у Закарпатській, Київській, Дніпропетровській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській областях та Луцьку. Тепер послуга доступна в нових населених пунктах Харківщини та Полтавщини. Де саме можна скористатися сервісом:
У «Дії» розширили список регіонів, де можна зареєструвати нерухомість онлайн
У «Дії» розширили список регіонів, де можна зареєструвати нерухомість онлайн

Як зареєструвати нерухомість:

Щоб зареєструвати нерухомість на порталі Дія, потрібно вибрати відповідну послугу, внести необхідну інформацію та скани документів і засвідчити заяву електронним підписом.
Після цього реєстратор самостійно надішле запит у бюро технічної інвентаризації, а потім внесе дані в реєстр.
«Послуга усуває бюрократію та економить час. Раніше доводилося тричі відвідувати держоргани, щоб зареєструвати нерухомість. Тепер це можна зробити в кілька кліків», — підсумував віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна 🏠

За матеріалами:
Finance.ua
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