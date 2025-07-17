В Україні автоматизують облік об’єктів нерухомості (деталі) — Finance.ua

В Україні автоматизують облік об’єктів нерухомості (деталі) Сьогодні 12:59 — Нерухомість

В Україні автоматизують облік об’єктів нерухомості (деталі)

Кабінет Міністрів України схвалив постанову, що започатковує створення та запуск Інформаційно-аналітичної системи об’єктів нерухомого майна для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

Читайте також Оренда і квартирні черги по-новому: Верховна Рада прийняла законопроєкт про житлову реформу

Для чого це

Система автоматизує облік, збір, оброблення та оприлюднення інформації про земельні ділянки, будинки, квартири та інші об’єкти нерухомості державної, комунальної або приватної форми власності, які можуть бути використані для проживання ВПО.

Постанова передбачає:

інтеграцію з ключовими державними реєстрами та інформаційними системами, зокрема Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва, Державним земельним кадастром, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, а також Єдиною інформаційною базою даних про ВПО;

визначення функціональних можливостей системи, включно з порталом та електронним кабінетом користувача.

За створення та адміністрування системи відповідатиме Мінрозвитку як уповноважений орган держави.

«Створення сучасної інформаційної системи дозволить громадянам оперативно отримувати дані про наявні об’єкти та значно підвищить прозорість процесів розподілу житлових ресурсів для ВПО. Це важливий елемент системних рішень у політиці відновлення та соціальної підтримки», — зазначив Олексій Кулеба.

Дані системи також використовуватимуться для залучення донорського фінансування на переобладнання та модернізацію житла для потреб внутрішньо переміщених осіб.

Терміни

Інформаційно-аналітична система має бути розроблена та запрацювати не пізніше 1-го жовтня 2026 року.

має реформувати правила оренди, іпотеки та квартирних черг. Йдеться про документ № 12377 «Про основні засади житлової політики», завдяки якому має стартувати масштабна житлова реформа в Україні. Нагадаємо вчора Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, якийЙдеться про документ № 12377 «Про основні засади житлової політики», завдяки якому має стартувати масштабна житлова реформа в Україні.

За ухвалення цього законопроєкту Україна отримає 300 млн євро до 4 кварталу цього року, адже документ є одним із індикаторів програми Ukraine Facility, відповідно до якої Україні надається 50 млрд євро від ЄС до 2027.

Довідка Finance.ua:

Прийняття постанови передбачене Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

В рамках цього Закону проводиться інвентаризація нерухомого майна, яке вже використовується або ж може бути переобладнане для проживання внутрішньо-переміщених осіб. Інвентаризація такого майна вже розпочалася. Результати будуть інтегровані до інформаційно-аналітичної системи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.