Оренда і квартирні черги по-новому: Верховна Рада прийняла законопроєкт про житлову реформу — Finance.ua

Оренда і квартирні черги по-новому: Верховна Рада прийняла законопроєкт про житлову реформу Сьогодні 12:12 — Нерухомість

Оренда і квартирні черги по-новому: Верховна Рада прийняла законопроєкт про житлову реформу

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який має реформувати правила оренди, іпотеки та квартирних черг. Йдеться про документ № 12377 «Про основні засади житлової політики», завдяки якому має стартувати масштабна житлова реформа в Україні.

Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

За ухвалення цього законопроєкту Україна отримає 300 млн євро до 4 каврталу цього року, адже документ є одним із індикаторів програми Ukraine Facility, відповідно до якої Україні надається 50 млрд євро від ЄС до 2027.

Що передбачає реформа житлової політики

«Ми робимо перший крок до того, щоб попрощатися з Житловим кодексом 1983 року. Його багато разів „оновлювали“, але суть залишалася незмінною — архаїчна модель, яка імітувала житлову політику замість того, щоб реально її формувати. Черги, які роками не рухаються. Формальність замість реальних рішень», — написала Шуляк.

Так, за її словами, більше 600 тис. українців десятиліттями стоять у квартирних чергах — і це дані тільки на 2015 рік. А війна ще суттєвіше поглибила цю проблему через колосальну кількість ВПО, які також потребують поліпшення житлових умов.

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Замість багаторічного очікування у чергах на квартиру, які фактично не рухаються (щороку держава надає лише кілька сотень квартир), українцям запропонують нові, реальніші можливості отримати житло.

Для тих, хто потребує покращення житлових умов, запустять нові інструменти, які дозволять нарешті це житло отримати:

запуск фінансово-кредитних програм;

перезапуск інструменту житлово- будівельних кооперативів;

державно-приватне партнерство — через створення так званих операторів доступного житла.

Тим, у кого недостатньо доходів, щоб придбати житло, передбачено два нові формати тимчасового житла:

соціальна оренда,

оренда з правом викупу.

Обидва механізми вже багато років ефективно працюють у ЄС, проте їх мають адаптувати під українські реалії так, щоб це дійсно працювало й максимально ефективно закривало потребу в житлі. Зокрема, буде і тимчасове службове житло.

Хто надаватиме житло в соціальну оренду

Житло, яке можна взяти в соціальну оренду, буде надаватись з державного та муніципального фондів соціального житла. Наразі в Україні їх немає, що є наслідком приватизації 90-х років. Тому планується, що фонд будуть створювати.

«Це буде і нове житло, що споруджуватиметься за державний кошт, і державно-приватне партнерство, але головне, що ми зможено в такий спосіб нарешті добудувати всі наші довгобуди — наслідок діяльності недобросовісних забудовників і не тільки. Законопроєкт щодо фонду соціального житла, де все це буде прописано, вже готується. Наступним, фінальним, буде законопроєкт про управління цим фондом», — повідомила Шуляк.

Що далі

Нова житлова політика, наголосила Шуляк, починає реалізовуватись з моменту ухвалення законопроєкту № 12377 у другому читанні. Водночас для повноцінного початку житлової реформи будуть створені та ухвалені ще два важливі законопроєкти — «Про фонд соціального житла», а також законопроєкт про управління цим фондом. Над першим роботу вже розпочали, оскільки дедлайн його ухвалення по Ukraine Facility — 4 квартал 2026 року.

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