Попит на оренду в Україні б’є рекорди (інфографіка) — Finance.ua
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Попит на оренду в Україні б’є рекорди (інфографіка)

Особисті фінанси
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Попит на оренду в Україні б’є рекорди (інфографіка)
Попит на оренду в Україні б’є рекорди (інфографіка)
У червні ринок оренди продовжував демонструвати значні відмінності між західними, центральними та прифронтовими регіонами.
Про це свідчать дані Dim.ria.
Найбільше нових оголошень з’явилось у Сумській (+79%) та Чернігівській (+60%) областях. Однак за кількісними показниками ці регіони мають одні з найнижчих показників пропозицій на ринку.
Натомість у Запорізькій та Волинській областях у червні кількість пропозицій зменшилась на 22%. У Києві падіння склало 3% у порівнянні з травнем.
Ціни
Київ традиційно залишається найдорожчим містом для оренди: середня вартість у червні склала 18,4 тис. грн. У розрізі 1-кімнатних квартир тривалий час найдорожчим районом був Печерський, однак у червні лідером став Шевченківський район — середня вартість становить 23,3 тис. грн, найдешевшим залишається Деснянський — 10,2 тис. грн.
Інфографіка: Dim. ria
Інфографіка: Dim. ria
У більшості регіонів України ціни на оренду коливаються у межах кількох відсотків, винятки — Полтавська, Запорізька, Миколаївська (зростання на 7%), Кіровоградська (-27%), Закарпатська (-8%) області.
Інфографіка: Dim. ria
Інфографіка: Dim. ria
Попит
У червні користувачі ще більш активно шукали нерухомість в оренду. За даними Dim. ria, зацікавленість спостерігається абсолютно у всіх областях України.
Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у червні в Києві становить 1:7, а от у більшості областей ці показники відрізняються у рази: найвищий дисбаланс у Черкаській — 1:52.
Нагадаємо, за даними Dim. ria, найбільше опитаних українців прагнуть знайти житло вартістю до 10 тис. грн на місяць. Однак значна частина збільшила свій бюджет на орендну плату до 15 тис. грн. Водночас 67% респондентів зазначають, що знайти житло у межах бажаного бюджету складно.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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