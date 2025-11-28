Які мінуси життя в Португалії Сьогодні 21:33 — Особисті фінанси

Які мінуси життя в Португалії

Українка, яка вже протягом тривалого часу живе в Португалії, поділилася, які мінуси вже помітила у цій країні.

Які є мінуси в житті у Португалії

Міграційна служба

Українка поділилася, що іноземцям отримати документи для резиденції дуже важко. Навіть попри те, що її син від народження отримав паспорт та громадянство Португалії, а сама вона та її чоловік працюють в країні, вони вже три роки не можуть податися на звичайну резиденцію.

«То немає слотів, то в них не працює телефон, то вони не приймають. Треба займати чергу», — поскаржилася жінка.

Ціни на купівлю та оренду житла

З 2022 року ціни на оренду життя в Португалії дуже сильно піднялися, і вже у 2023 році, за словами українки, Лісабон став одним з найдорожчих міст Європи за цінами на житло. У Лісабоні за ненову квартиру доведеться віддати приблизно 4 тисячі євро.

Сама українка живе у передмісті Лісабону, але за нові квартири там вже доведеться заплатити 400−450 тисяч євро та вище.

Менталітет

Українка все ще не може звикнути до менталітету португальців — вони видаються їй дуже повільними, а також дуже довго ухвалюють рішення.

«Як я звикла в Україні — що в Україні якщо людина вирішила замовити, вона замовляє одразу. Тут португальцям потрібно подумати тиждень, два, три; запитати, перепитати, поторгуватися, і потім вже ухвалити рішення», — поділилася блогерка.

Податкова система

Для українки ця тема найбільш болюча. В Португалії, за її словами, дуже високі податки. Людям, які хочуть відкрити фірму, доводиться не лише наймати бухгалтера та оформлювати чимало документів, але й віддавати чималий відсоток від доходу.

