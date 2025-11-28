0 800 307 555
Які мінуси життя в Португалії

Особисті фінанси
Українка, яка вже протягом тривалого часу живе в Португалії, поділилася, які мінуси вже помітила у цій країні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на bubble.mama.portugal.

Які є мінуси в житті у Португалії

  • Міграційна служба
Українка поділилася, що іноземцям отримати документи для резиденції дуже важко. Навіть попри те, що її син від народження отримав паспорт та громадянство Португалії, а сама вона та її чоловік працюють в країні, вони вже три роки не можуть податися на звичайну резиденцію.
«То немає слотів, то в них не працює телефон, то вони не приймають. Треба займати чергу», — поскаржилася жінка.
  • Ціни на купівлю та оренду житла
З 2022 року ціни на оренду життя в Португалії дуже сильно піднялися, і вже у 2023 році, за словами українки, Лісабон став одним з найдорожчих міст Європи за цінами на житло. У Лісабоні за ненову квартиру доведеться віддати приблизно 4 тисячі євро.
Сама українка живе у передмісті Лісабону, але за нові квартири там вже доведеться заплатити 400−450 тисяч євро та вище.
  • Менталітет
Українка все ще не може звикнути до менталітету португальців — вони видаються їй дуже повільними, а також дуже довго ухвалюють рішення.
«Як я звикла в Україні — що в Україні якщо людина вирішила замовити, вона замовляє одразу. Тут португальцям потрібно подумати тиждень, два, три; запитати, перепитати, поторгуватися, і потім вже ухвалити рішення», — поділилася блогерка.
  • Податкова система
Для українки ця тема найбільш болюча. В Португалії, за її словами, дуже високі податки. Людям, які хочуть відкрити фірму, доводиться не лише наймати бухгалтера та оформлювати чимало документів, але й віддавати чималий відсоток від доходу.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
