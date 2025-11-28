0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як змінились доходи іспанців з 2004 по 2024 рік

Особисті фінанси
37
Як змінились доходи іспанців з 2004 по 2024 рік
Як змінились доходи іспанців з 2004 по 2024 рік
За останні двадцять років доходи іспанських сімей зросли найменше в порівнянні з іншими країнами ЄС.
Про це пише Europa Press.
За період з 2004 по 2024 рік Іспанія показала найслабше зростання доходів сімей серед країн Європейського Союзу.
Реальна середня прибутковість на душу населення зросла лише на 11%, що поставило країну трохи вище Греції та Італії, де купівельна спроможність, навпаки, знизилася — на 5% і 4% відповідно.
Читайте також
За даними Євростату, за той же період найскромніші темпи зростання доходів спостерігалися також в Австрії (14%), Бельгії (15%) і Люксембурзі (17%).
А ось найбільше зростання зафіксовано в Румунії (134%), Литві (95%) і Польщі (91%).
Читайте також
Нагадаємо, за даними Євростату, кількість українських біженців у Іспанії сягнула понад 230 тисяч. Іспанія не допускає подвійного громадянства. Виключення становлять деякі країни Латинської Америки, Португалія, Філіппіни, Андорра, Екваторіальна Гвінея.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems