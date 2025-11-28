Як змінились доходи іспанців з 2004 по 2024 рік Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Як змінились доходи іспанців з 2004 по 2024 рік

За останні двадцять років доходи іспанських сімей зросли найменше в порівнянні з іншими країнами ЄС.

За період з 2004 по 2024 рік Іспанія показала найслабше зростання доходів сімей серед країн Європейського Союзу.

Реальна середня прибутковість на душу населення зросла лише на 11%, що поставило країну трохи вище Греції та Італії, де купівельна спроможність, навпаки, знизилася — на 5% і 4% відповідно.

За даними Євростату, за той же період найскромніші темпи зростання доходів спостерігалися також в Австрії (14%), Бельгії (15%) і Люксембурзі (17%).

А ось найбільше зростання зафіксовано в Румунії (134%), Литві (95%) і Польщі (91%).

Нагадаємо, за даними Євростату, кількість українських біженців у Іспанії сягнула понад 230 тисяч. Іспанія не допускає подвійного громадянства. Виключення становлять деякі країни Латинської Америки, Португалія, Філіппіни, Андорра, Екваторіальна Гвінея.

