У Резерв+ з’явилась відстрочка для тих, у кого один із батьків має інвалідність
З 28 листопада подати запит на відстрочку в мобільному застосунку «Резерв+» можуть військовозобовʼязані, у яких один із батьків має інвалідність першої чи другої групи.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Як отримати відстрочку онлайн:
- Подайте запит у застосунку Резерв+.
- Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах.
- Якщо підстави підтверджуються — відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з’являється у вашому електронному військово-обліковому документі.
Процес повністю автоматизований, без довідок, черг і відвідування ТЦК. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин.
Наразі послуга доступна онлайн, якщо військовозобов’язаний — єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна.
Щоб система змогла підтвердити підстави:
- актуальні дані про інвалідність батька або матері мають бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду;
- коректні дані про сім’ю мають бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС);
- в актовому записі про народження має бути зазначений Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю.
Якщо дані не актуальні, потрібно оновити їх у відповідних реєстрах, після чого можна подати запит через Резерв+.
Надана відстрочка автоматично продовжуватиметься — це передбачено новим порядком, що діє з 1 листопада 2025 року.
У Резерв+ доступні 11 типів онлайн-відстрочок
Для таких категорій:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
- жінки та чоловіки військових з дитиною;
- батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- студенти, аспіранти;
- працівники вищої та профосвіти.
Нагадаємо, Finance.ua також повідомляв, що застосунок Резерв+ отримує оновлений дизайн і розширені можливості. Невдовзі електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника.
Поділитися новиною
Також за темою
Як змінились доходи іспанців з 2004 по 2024 рік
У Резерв+ з’явилась відстрочка для тих, у кого один із батьків має інвалідність
ТОП-5 правил для безпечного користування генератором
«Національний кешбек»: що обіцяють в уряді
ПДВ для ФОПів з доходом понад 1 млн гривень: що готують в рамках нової програми з МВФ
Уряд оголосив дату старту програм «єЯсла» і «єСадок»