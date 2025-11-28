У Резерв+ з’явилась відстрочка для тих, у кого один із батьків має інвалідність Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

З 28 листопада подати запит на відстрочку в мобільному застосунку «Резерв+» можуть військовозобовʼязані, у яких один із батьків має інвалідність першої чи другої групи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Як отримати відстрочку онлайн:

Подайте запит у застосунку Резерв+. Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах. Якщо підстави підтверджуються — відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з’являється у вашому електронному військово-обліковому документі.

Процес повністю автоматизований, без довідок, черг і відвідування ТЦК. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин.

Наразі послуга доступна онлайн, якщо військовозобов’язаний — єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна.

Щоб система змогла підтвердити підстави:

актуальні дані про інвалідність батька або матері мають бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду;

коректні дані про сім’ю мають бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС);

в актовому записі про народження має бути зазначений Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю.

Якщо дані не актуальні, потрібно оновити їх у відповідних реєстрах, після чого можна подати запит через Резерв+.

Надана відстрочка автоматично продовжуватиметься — це передбачено новим порядком, що діє з 1 листопада 2025 року.

У Резерв+ доступні 11 типів онлайн-відстрочок

Для таких категорій:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та профосвіти.

