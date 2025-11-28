0 800 307 555
У Резерв+ з’явилась відстрочка для тих, у кого один із батьків має інвалідність

Фото: mod.gov.ua
З 28 листопада подати запит на відстрочку в мобільному застосунку «Резерв+» можуть військовозобовʼязані, у яких один із батьків має інвалідність першої чи другої групи.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Як отримати відстрочку онлайн:

  1. Подайте запит у застосунку Резерв+.
  2. Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах.
  3. Якщо підстави підтверджуються — відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з’являється у вашому електронному військово-обліковому документі.
Процес повністю автоматизований, без довідок, черг і відвідування ТЦК. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин.
Наразі послуга доступна онлайн, якщо військовозобов’язаний — єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна.

Щоб система змогла підтвердити підстави:

  • актуальні дані про інвалідність батька або матері мають бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду;
  • коректні дані про сім’ю мають бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС);
  • в актовому записі про народження має бути зазначений Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю.
Якщо дані не актуальні, потрібно оновити їх у відповідних реєстрах, після чого можна подати запит через Резерв+.
Надана відстрочка автоматично продовжуватиметься — це передбачено новим порядком, що діє з 1 листопада 2025 року.

У Резерв+ доступні 11 типів онлайн-відстрочок

Для таких категорій:
  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до служби;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки та чоловіки військових з дитиною;
  • батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники вищої та профосвіти.
Нагадаємо, Finance.ua також повідомляв, що застосунок Резерв+ отримує оновлений дизайн і розширені можливості. Невдовзі електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника.
