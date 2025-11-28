0 800 307 555
Резерв+ змінює дизайн і відкриває тестування нового документа

Резерв+ змінює дизайн і відкриває тестування нового документа
Резерв+ змінює дизайн і відкриває тестування нового документа
Застосунок Резерв+ отримує оновлений дизайн і розширені можливості. Невдовзі електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«Це зробить підтвердження особи прозорішим і пришвидшить перевірку документів», — пояснили в міністерстві.
Міноборони запрошує громадян долучитися до тестування нових функцій.
Учасники зможуть першими побачити оновлений документ та надати зворотний зв’язок, що допоможе зробити застосунок зручнішим.
Для участі в тестуванні потрібно заповнити форму за посиланням.
Нагадаємо, в Україні з 1 листопада почали діяти нові правила оформлення відстрочки від мобілізації. Тепер подати документи можна лише через застосунок «Резерв+» або у Центрах надання адміністративних послуг. ТЦК та СП більше не прийматимуть паперові заяви.
Також Finance.ua писав, що Міноборони розширило перелік відстрочок у застосунку «Резерв+». Тепер отримати відстрочку онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.
