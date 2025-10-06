У «Резерв+» тестують нові функції для роботи зі штрафами
У додатку «Резерв+» планують розширити функціонал для сплати штрафів за порушення правил військового обліку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«Долучайтесь до тестування, якщо у вас у „Штрафах онлайн“ є сповіщення про порушення. Ви зможете першими спробувати нові функції, зручно вирішувати питання зі штрафами та допомогти покращити сервіс для користувачів», — сказано в повідомленні.
Під час тестування можна буде:
- завантажити заяву та постанову;
- отримувати постанову на email;
- переглядати дані, якщо справу передають до Виконавчої служби;
- дізнаватися деталі скасування постанови.
Щоб долучитися до тестування, потрібно заповнити форму за посиланням.
Нагадаємо, штраф за невчасне оновлення персональних даних можна сплатити онлайн у застосунку «Резерв+». Проте навіть після оплати громадяни зобов’язані оновити свої дані.
Алгоритм сплати штрафу за неявку за повісткою:
- Завантажте «Резерв+».
- У розділі «Штрафи онлайн» подайте заяву про визнання порушення.
- Протягом трьох днів ТЦК надішле постанову.
- Сплатіть 8 500 грн (50% суми) упродовж 20 днів.
Якщо не сплатити впродовж цього терміну, доведеться сплатити повну суму — 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 грн. Після сплати штрафу червона стрічка зникне. Зазвичай весь процес триває приблизно чотири дні. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу потрібно оновити військовий документ у Резерв+.
У Міністерстві оборони працюють над запуском у застосунку «Резерв+» автоматичного переоформлення відстрочок. «На сьогодні ми працюємо над тим, щоб відстрочки, які були оформлені в електронному вигляді, далі переоформлювалися автоматично. Тому всі, хто оформить відстрочку через „Резерв+“ в електронному вигляді, матимуть можливість потім не звертатися офлайн до ТЦК і СП, і взагалі більше не стикатися з чергою», — заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.
