0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У «Резерв+» тестують нові функції для роботи зі штрафами

Особисті фінанси
105
У «Резерв+» тестують нові функції для роботи зі штрафами
У «Резерв+» тестують нові функції для роботи зі штрафами
У додатку «Резерв+» планують розширити функціонал для сплати штрафів за порушення правил військового обліку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«Долучайтесь до тестування, якщо у вас у „Штрафах онлайн“ є сповіщення про порушення. Ви зможете першими спробувати нові функції, зручно вирішувати питання зі штрафами та допомогти покращити сервіс для користувачів», — сказано в повідомленні.
Під час тестування можна буде:
  • завантажити заяву та постанову;
  • отримувати постанову на email;
  • переглядати дані, якщо справу передають до Виконавчої служби;
  • дізнаватися деталі скасування постанови.
Щоб долучитися до тестування, потрібно заповнити форму за посиланням.
Нагадаємо, штраф за невчасне оновлення персональних даних можна сплатити онлайн у застосунку «Резерв+». Проте навіть після оплати громадяни зобов’язані оновити свої дані.
Алгоритм сплати штрафу за неявку за повісткою:
  1. Завантажте «Резерв+».
  2. У розділі «Штрафи онлайн» подайте заяву про визнання порушення.
  3. Протягом трьох днів ТЦК надішле постанову.
  4. Сплатіть 8 500 грн (50% суми) упродовж 20 днів.
Якщо не сплатити впродовж цього терміну, доведеться сплатити повну суму — 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 грн. Після сплати штрафу червона стрічка зникне. Зазвичай весь процес триває приблизно чотири дні. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу потрібно оновити військовий документ у Резерв+.
У Міністерстві оборони працюють над запуском у застосунку «Резерв+» автоматичного переоформлення відстрочок. «На сьогодні ми працюємо над тим, щоб відстрочки, які були оформлені в електронному вигляді, далі переоформлювалися автоматично. Тому всі, хто оформить відстрочку через „Резерв+“ в електронному вигляді, матимуть можливість потім не звертатися офлайн до ТЦК і СП, і взагалі більше не стикатися з чергою», — заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.
📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Резерв+
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems