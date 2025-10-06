У «Резерв+» тестують нові функції для роботи зі штрафами Сьогодні 14:26 — Особисті фінанси

У «Резерв+» тестують нові функції для роботи зі штрафами

У додатку «Резерв+» планують розширити функціонал для сплати штрафів за порушення правил військового обліку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«Долучайтесь до тестування, якщо у вас у „Штрафах онлайн“ є сповіщення про порушення. Ви зможете першими спробувати нові функції, зручно вирішувати питання зі штрафами та допомогти покращити сервіс для користувачів», — сказано в повідомленні.

Під час тестування можна буде:

завантажити заяву та постанову;

отримувати постанову на email;

переглядати дані, якщо справу передають до Виконавчої служби;

дізнаватися деталі скасування постанови.

Щоб долучитися до тестування, потрібно заповнити форму за посиланням

Нагадаємо, штраф за невчасне оновлення персональних даних можна сплатити онлайн у застосунку «Резерв+». Проте навіть після оплати громадяни зобов’язані оновити свої дані

Завантажте «Резерв+». У розділі «Штрафи онлайн» подайте заяву про визнання порушення. Протягом трьох днів ТЦК надішле постанову. Сплатіть 8 500 грн (50% суми) упродовж 20 днів.

Якщо не сплатити впродовж цього терміну, доведеться сплатити повну суму — 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 грн. Після сплати штрафу червона стрічка зникне. Зазвичай весь процес триває приблизно чотири дні. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу потрібно оновити військовий документ у Резерв+.

У Міністерстві оборони працюють над запуском у застосунку «Резерв+» автоматичного переоформлення відстрочок. «На сьогодні ми працюємо над тим, щоб відстрочки, які були оформлені в електронному вигляді, далі переоформлювалися автоматично. Тому всі, хто оформить відстрочку через „Резерв+“ в електронному вигляді, матимуть можливість потім не звертатися офлайн до ТЦК і СП, і взагалі більше не стикатися з чергою», — заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

