Індивідуальні номерні знаки для електрокарів та звичайних авто: вимоги та заборони

Власники як електромобілів, так і транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння можуть замовити індивідуальні номерні знаки (ІНЗ).

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Що таке індивідуальний номерний знак

ІНЗ — це спеціальний номерний знак із текстовим написом, обраним власником транспортного засобу та погодженим відповідно до вимог МВС. Обмеження стосуються лише змісту напису, а не типу автомобіля.

Індивідуальні номерні знаки не можна встановлювати на причепи, напівпричепи, причепи-дачі та інші причіпні транспортні засоби.

Чи відрізняються ІНЗ для електрокарів і авто з ДВЗ

ІНЗ для електромобілів та авто з двигуном внутрішнього згоряння виготовляються за однаковими правилами, визначеними наказом МВС № 174. Єдина відмінність стосується стандартних державних номерних знаків: для електромобілів вони зеленого кольору, тоді як ІНЗ виготовляються уніфіковано для всіх типів транспортних засобів.

Як замовити індивідуальний номерний знак

Оформити заявку у сервісному центрі МВС (ТСЦ) або оформити замовлення онлайн через Кабінет водія. Узгодити бажаний напис — він має відповідати вимогам наказу МВС № 174. Сплатити вартість виготовлення (ціна залежить від типу знака та кількості символів). Отримати готовий ІНЗ у сервісному центрі МВС. Провести перереєстрацію транспортного засобу та отримати нове свідоцтво про реєстрацію із зазначеним номерним знаком.

У разі перезакріплення індивідуального номерного знака за іншим транспортним засобом номер має відповідати регіону реєстрації автомобіля.

Які написи заборонені

Відповідно до наказу МВС № 174, не допускаються:

нецензурні, образливі або дискримінаційні вислови;

назви органів державної влади та спеціальних служб;

позначення, що можуть імітувати службовий або спеціальний статус;

написи, які дублюють існуючі державні номерні знаки;

комбінації, що можуть вводити в оману інших учасників дорожнього руху.

Документи для оформлення ІНЗ

паспорт громадянина України або ID-картку;

документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (або дані, що містяться в електронному реєстрі);

документ про сплату вартості виготовлення.

