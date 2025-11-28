Індивідуальні номерні знаки для електрокарів та звичайних авто: вимоги та заборони
Власники як електромобілів, так і транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння можуть замовити індивідуальні номерні знаки (ІНЗ).
Що таке індивідуальний номерний знак
ІНЗ — це спеціальний номерний знак із текстовим написом, обраним власником транспортного засобу та погодженим відповідно до вимог МВС. Обмеження стосуються лише змісту напису, а не типу автомобіля.
Індивідуальні номерні знаки не можна встановлювати на причепи, напівпричепи, причепи-дачі та інші причіпні транспортні засоби.
Чи відрізняються ІНЗ для електрокарів і авто з ДВЗ
ІНЗ для електромобілів та авто з двигуном внутрішнього згоряння виготовляються за однаковими правилами, визначеними наказом МВС № 174. Єдина відмінність стосується стандартних державних номерних знаків: для електромобілів вони зеленого кольору, тоді як ІНЗ виготовляються уніфіковано для всіх типів транспортних засобів.
Як замовити індивідуальний номерний знак
- Оформити заявку у сервісному центрі МВС (ТСЦ) або оформити замовлення онлайн через Кабінет водія.
- Узгодити бажаний напис — він має відповідати вимогам наказу МВС № 174.
- Сплатити вартість виготовлення (ціна залежить від типу знака та кількості символів).
- Отримати готовий ІНЗ у сервісному центрі МВС.
- Провести перереєстрацію транспортного засобу та отримати нове свідоцтво про реєстрацію із зазначеним номерним знаком.
У разі перезакріплення індивідуального номерного знака за іншим транспортним засобом номер має відповідати регіону реєстрації автомобіля.
Які написи заборонені
Відповідно до наказу МВС № 174, не допускаються:
- нецензурні, образливі або дискримінаційні вислови;
- назви органів державної влади та спеціальних служб;
- позначення, що можуть імітувати службовий або спеціальний статус;
- написи, які дублюють існуючі державні номерні знаки;
- комбінації, що можуть вводити в оману інших учасників дорожнього руху.
Документи для оформлення ІНЗ
- паспорт громадянина України або ID-картку;
- документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (або дані, що містяться в електронному реєстрі);
- документ про сплату вартості виготовлення.
