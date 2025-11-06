Оплата за зберігання номерних знаків: що треба знати Сьогодні 20:38 — Технології&Авто

Оплата за зберігання номерних знаків: що треба знати

Якщо власник хоче продовжити строк платного зберігання номерних знаків, оплата має здійснюватися одним платіжним документом за весь обраний період.

Про це нагадали у Головному сервісному центрі МВС.

Фіксовані строки та вартість

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2025 року № 1274 (чинна з 11 жовтня 2025 року), встановлено три варіанти тривалості зберігання буквено-цифрових комбінацій номерних знаків:

10 днів — 108 грн;

1 місяць — 324 грн;

1 рік — 3 153,60 грн.

У зазначену вартість включено ПДВ (20%), проте вона не враховує комісію банку, яка може нараховуватися додатково.

Одна оплата за весь термін

Під час оплати встановлюється лише один платіжний документ на весь строк, який обирає власник.

Наприклад, не можна оформити два платежі «по пів року» замість одного платежу за рік.

Якщо ж такі платежі були внесені, вони вважаються помилковими. У цьому випадку власнику потрібно:

Звернутися до регіонального сервісного центру МВС із заявою про повернення помилково сплачених коштів. Здійснити оплату повторно — відповідно до чинних вимог постанови Кабміну № 795.

Читайте також Як отримати номерні знаки для електроавтомобілів та гібридів

Також у МВС звернули увагу водіїв на те, що платіжні документи, оплачені 11 жовтня 2025 року та пізніше за старими тарифами або за старою процедурою не приймаються. У таких випадках потрібно повторно провести оплату за оновленими правилами.

Також нагадуємо, що зберігати номерні знаки можна у сервісному центрі МВС або вдома у цифровому форматі. Незалежно від способу зберігання, оплату потрібно здійснювати вчасно, адже номерні знаки підлягають знищенню на 11-й день або наступного дня після закінчення визначеного терміну зберігання о 8:00.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.