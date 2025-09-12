0 800 307 555
Як отримати номерні знаки для електроавтомобілів та гібридів

Технології&Авто
20
Як отримати номерні знаки для електроавтомобілів та гібридів
Як отримати номерні знаки для електроавтомобілів та гібридів
Українські водії все частіше обирають електрокари та гібриди, тож питання їх реєстрації в сервісних центрах МВС набуває все більшої актуальності. Розповідаємо, які саме номери видаються електрокарам, а які — автівкам з гібридним типом двигуна.

Які номери видаються на електромобілі

Як йдеться у роз’ясненні від ГСЦ МВС, транспортні засоби, що мають виключно електричний двигун, під час державної реєстрації у сервісних центрах МВС отримують «зелені» номерні знаки.
Такі номери мають відповідне забарвлення: символи нанесені зеленим кольором, щоб візуально відрізняти електротранспорт на дорогах.
До таких транспортних засобів належать: електромобілі та інші транспортні засоби без двигуна внутрішнього згоряння, що працюють виключно на електриці.
Що з гібридами?
Гібридні транспортні засоби мають двигун, що використовує декілька видів джерела енергії, наприклад, поєднують електродвигун із бензиновим або дизельним двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ). Під час реєстрації таких автівок у сервісних центрах МВС власники отримують звичайні номерні знаки, такі самі, як для авто з традиційним типом двигуна.
«Це пояснюється тим, що гібриди за своєю конструкцією не є повністю електричними, адже використовують паливо і мають ДВЗ, а отже, не підпадають під визначення електротранспорту, для якого передбачено зелені номери», — зазначають в ГСЦ МВС.
Тому «зелені» номерні знаки видаються виключно транспортним засобам, які працюють тільки від електродвигуна.
Реєстрація таких транспортних засобів здійснюється за стандартною процедурою, доступною у сервісних центрах МВС.

Що важливо знати

  • При першій державній реєстрації електромобіля в сервісному центрі МВС, комплект «зелених» номерних знаків видається без необхідності подавати окрему заяву.
  • У разі втрати чи пошкодження номерних знаків, власник може перереєструвати авто та отримати новий комплект у сервісному центрі МВС зручної локації.
  • Власники електромобілів також можуть скористатися послугою платного зберігання номерного знака в разі перереєстрації авто чи його продажу. Надалі вони можуть бути закріплені лише за авто з електричним типом двигуна.
Як скористатися послугою?
Послуги з реєстрації транспортного засобу можна отримати в сервісному центрі МВС, в якому здійснюються реєстраційні дії. Для зручності громадян доступний «Е-запис» на сайті Головного сервісного центру МВС або через мобільний застосунок.
Звертаємо увагу, якщо ви перед реєстрацією транспортного засобу в сервісному центрі МВС забронювали онлайн номерні знаки, необхідно обов’язково перевірити, чи відповідають вони типу двигуна вашого автомобіля.
Зауважимо — отримати номерні знаки можна виключно під час реєстрації або перереєстрації транспортного засобу у сервісних центрах МВС.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
Авто
