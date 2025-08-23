Електрокари проїжджають менше, ніж заявляють виробники — дослідження
Для потенційних покупців електромобілів однією з головних характеристик є запас ходу.
Однак дослідження, проведене Австралійською автомобільною асоціацією (ААА), показало, що заявлені виробниками цифри значно відрізняються від реальних.
Зазначається, водії повинні бути готові до того, що їхній електрокар проїде на 10−20% менше, ніж вказується в офіційних специфікаціях.
Причиною такої різниці є методика тестування WLTP, на основі якої й формуються офіційні показники.
Ці тести проводяться в ідеальних лабораторних умовах: за постійної температури 23 °C, без навантаження на автомобіль, з вимкненими кліматичними системами та на низькій середній швидкості. Вочевидь, ці умови далекі від реального життя.
У той час, як у реальних умовах на запас ходу впливає безліч факторів:
- температура: холодна погода є особливо руйнівною для літій-іонних акумуляторів. Дослідження в Норвегії показали, що при мінусових температурах запас ходу може знижуватися на 10−23%.
- швидкість: рух на високих швидкостях вимагає більше енергії, ніж плавне водіння в місті.
- трафік: часті зупинки та рух у заторах також впливають на витрату заряду.
- використання додаткових систем: кондиціонер, обігрів салону та інші споживачі енергії значно зменшують дальність поїздки.
Дослідження показало, що найгірший результат продемонстрував електрокар BYD Atto 3, чий реальний запас ходу виявився на 23% меншим від офіційного.
Водночас, найкращим у тестуванні став Smart #3, який втратив лише 5% від заявленого.
