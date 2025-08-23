Електрокари проїжджають менше, ніж заявляють виробники — дослідження 23.08.2025, 00:13 — Технології&Авто

Для потенційних покупців електромобілів однією з головних характеристик є запас ходу.

Однак дослідження , проведене Австралійською автомобільною асоціацією (ААА), показало, що заявлені виробниками цифри значно відрізняються від реальних.

Зазначається, водії повинні бути готові до того, що їхній електрокар проїде на 10−20% менше, ніж вказується в офіційних специфікаціях.

Причиною такої різниці є методика тестування WLTP, на основі якої й формуються офіційні показники.

Ці тести проводяться в ідеальних лабораторних умовах: за постійної температури 23 °C, без навантаження на автомобіль, з вимкненими кліматичними системами та на низькій середній швидкості. Вочевидь, ці умови далекі від реального життя.

У той час, як у реальних умовах на запас ходу впливає безліч факторів:

температура: холодна погода є особливо руйнівною для літій-іонних акумуляторів. Дослідження в Норвегії показали, що при мінусових температурах запас ходу може знижуватися на 10−23%.

швидкість: рух на високих швидкостях вимагає більше енергії, ніж плавне водіння в місті.

трафік: часті зупинки та рух у заторах також впливають на витрату заряду.

використання додаткових систем: кондиціонер, обігрів салону та інші споживачі енергії значно зменшують дальність поїздки.

Дослідження показало, що найгірший результат продемонстрував електрокар BYD Atto 3, чий реальний запас ходу виявився на 23% меншим від офіційного.

Водночас, найкращим у тестуванні став Smart #3, який втратив лише 5% від заявленого.

