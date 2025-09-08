В Україні зростає інтерес до електромобілів — дані МВС Сьогодні 08:31 — Технології&Авто

В Україні зростає інтерес до електромобілів — дані МВС

Українці все частіше обирають електромобілі: у 2024 році в сервісних центрах МВС зареєстрували майже на 40% більше електромобілів, ніж роком раніше. Це свідчить про зацікавленість серед керманичів у більш екологічному транспорті, а й розвитку відповідної інфраструктури.

Про це повідомляє Головний Сервісний центр МВС.

Загалом в Україні спостерігається щорічна динаміка попиту на електромобілі. Упродовж останніх років збільшується кількість зареєстрованих транспортних засобів із типом палива «Е-електро»: ще у 2021 році в сервісних центрах МВС було зареєстровано майже 9 тис. електромобілів, а вже через рік цей показник зріс більш ніж в половину — на понад 54% - до 13 911.

У 2023 році трапився справжній «бум» електрокарів: кількість реєстрацій таких автомобілів сягнула 37 962 одиниць, що майже втричі більше, ніж у 2022 році.

У 2024 році темпи зростання дещо стабілізувалися, але все одно залишилися високими — в сервісних центрах МВС зареєстрували 52 612 нових електрокарів, що на 38,6% більше, ніж у 2023-му.

Якщо аналізувати дані цього року, то за вісім місяців 2025 уже зареєстровано 47 307 електромобілів. Враховуючи дані минулих років, кількість електрокарів на українських дорогах буде зростати.

Що треба знати про електрокари

У сервісних центрах МВС за електрокарами закріплюються «зелені» номерні знаки.

Вони призначені виключно для транспортних засобів, які приводиться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння. Дана норма діє відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України.

Важливо, що транспортні засоби гібридного типу двигуна в категорію електротранспорту не потрапляють.

Читайте також Які електрокари обирають українці: названо бестселери

Під час першої державної реєстрації транспортні засоби з електричним двигуном, ввезені з-за кордону або придбані в автосалонах, звільняються від сплати обов’язкового пенсійного страхування.

Алгоритм і процедура проведення реєстраційних дій для них залишається незмінним.

Перелік необхідних документів для здійснення першої державної реєстрації та перереєстрації транспортних засобів — за посиланням

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.