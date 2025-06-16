Які електрокари обирають українці: названо бестселери — Finance.ua

Які електрокари обирають українці: названо бестселери Сьогодні 20:02 — Технології&Авто

Які електрокари обирають українці: названо бестселери

Українці продовжують купувати електромобілі — у травні український автопарк поповнили 6168 авто на електротязі (BEV).

Про це свідчать дані Укравтопрому.

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область — 799 од. (91% вживані);

місто Київ — 779 од. (59% вживані);

Київська обл. — 556 од. (67% вживані);

Дніпропетровська обл. — 518 од. (76% вживані);

Одеська обл. — 345 од. (77% вживані).

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської області та Дніпропетровщини став Volkswagen ID.Unyx.

На Львівщині та в Одеській обл. частіше обирали Honda eNS1.

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

Tesla Model Y — у м. Києві та області, на Львівщині та Дніпропетровщині;

Nissan Leaf — в Одеській обл.

Нагадаємо, зараз в Україні діють податкові преференції для покупців електромобілів. На сьогодні розмитнення електромобілів звільнене від таких платежів:

податок на додану вартість (ПДВ) — економія 20% від вартості авто;

мито (10%) — додаткова знижка, що робить імпорт вигіднішим.

Дія цих пільг закінчується наступного року. Проте в парламенті вже зареєстрували законопроєкт, яким пропонується продовжити податкові пільги на ввезення електромобілів ще на рік — до 1 січня 2027-го.

За підрахунками Finance.ua, середня ціна на електроенергію для «зелених» машин на основних мережевих електростанціях становить 14,8 грн/1 кВт-год за повільне заряджання. Якщо хочете зарядити свій електромобіль швидше, в такому разі треба буде віддати 17,4 грн/1 кВт-год. Скільки коштує зарядити електрокар на прикладі найпопулярніших моделей в Україні — читайте тут.

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