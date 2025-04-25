Скільки коштує зарядити електромобіль: на прикладі найпопулярніших моделей в Україні — Finance.ua

Скільки коштує зарядити електромобіль: на прикладі найпопулярніших моделей в Україні Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Скільки коштує зарядити електромобіль: на прикладі найпопулярніших моделей в Україні

Вартість експлуатації електромобіля дешевше, ніж автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ). Справа тут не лише в ціні на бензин, дизель чи газ, а ще й в тому, що електромобілі мають значно менше рухомих частин, ніж автомобілі з ДВЗ.

Та є й інша сторона медалі. Мова про те, що середні ціни на електромобілі у 2025 все ще залишаються вищими, ніж у авто з ДВЗ. Однак ситуація поступово змінюється.

Про це йдеться у статті Finance.ua.

Одним із ключових факторів, який впливає на рішення придбати електромобіль, є доступність зарядної інфраструктури. У 2025 році в Україні кількість зарядних станцій значно зросла, особливо у великих містах і на основних магістралях.

Однак у віддалених регіонах зарядна інфраструктура все ще розвивається, що може створювати певні труднощі для власників електромобілів, які часто подорожують за межі міст.

Вартість зарядки електрокара

Щодо зарядки, то середня ціна на електроенергію для «зелених» машин на основних мережевих електростанціях становить 14,8 грн/1 кВт-год за повільне заряджання. Якщо хочете зарядити свій електромобіль швидше, в такому разі треба буде віддати 17,4 грн/1 кВт-год.

За приклад візьмемо найпопулярніший новий електромобіль серед українців за підсумками березня 2025 року — BYD Song Plus. Ця модель має місткість батареї в 72 кВт·год у версії на 520 км запасу ходу та 87 кВт·год у версії на 605 км запасу ходу.

Таким чином, аби зарядити батарею цього авто до 80%, треба буде віддати 852 грн. Йдеться про повільну зарядку у версії на 520 км запасу ходу. 1 002 грн треба буде віддати, якщо бажаєте зарядити BYD Song Plus швидко у версії на 520 км запасу ходу.

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Якщо йдеться про версію на 605 км запасу ходу, то тут дані наступні:

1 030 грн з повільною зарядкою;

1 211 грн зі швидкою зарядкою.

Тож, вартість 1 км на електромобілі BYD Song Plus у версії на 520 км коштує 1,78 грн, а у версії на 605 км — 1,85 грн. Нагадаємо, що йдеться про зарядку акумулятора до 80%.

Тепер візьмемо для прикладу найпопулярнішу вживану модель електрокара серед українців за підсумками березня 2025 року — Tesla Model Y. Місткість її батареї становить 75 кВт·год, а запас ходу дорівнює близько 500 км.

Зарядити це авто на повільній зарядці до 80% коштує 888 грн, а на швидкій — 1 044 грн. Тож, проїхати 1 км цією машиною обійдеться вам у 1,9 грн.

Детальніше про те, у скільки обходяться витрати на електромобіль, читайте у статті за посиланням нижче:

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