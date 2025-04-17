Рейтинг нових електромобілів в Україні: підсумки першого кварталу — Finance.ua

Рейтинг нових електромобілів в Україні: підсумки першого кварталу Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Рейтинг нових електромобілів в Україні: підсумки першого кварталу

Український автопарк у впродовж першого кварталу 2025 року поповнили 2067 нових легкових електромобілів, і це значить, що темпи продажів тут впали. Якщо порівняти цей результат з першим кварталу минулого року, маємо мінус 26%.

Про це пише Інститут досліджень авторинку.

Аналітики ІДА прогнозують , що цього року зростання продовжиться, оскільки основним рушієм буде те, що з 2026 року повертається повне розмитнення на електромобілі, а це потягне зростання цін на них на щонайменше 20…30%. Якщо ж узяти до уваги ще нову податкову політику США, яка на думку місцевих виробників та експертів ринку насамперед становить ризики для локальних американських виробників, то подорожчання може стати ще більшим, і зачепить воно авто зі США, які дуже популярні саме в сегменті електро.

Які марки нових електромобілів мали найбільший попит з січня по березень

Volkswagen, який здобув перемогу за підсумками минулого року, опустився на третю позицію, серйозно поступившись китайським BYD та Zeekr, які, відповідно, на першому й другому місці.

Інфографіка: eauto.org.ua

Топ-10 моделей нових електромобілів, які найчастіше купували протягом перших трьох місяців поточного року:

Інфографіка: eauto.org.ua

«Більш ніж просто помітна присутність модельного ряду BYD — 4 моделі у першій десятці, це вже не просто випадковість, а таки визнання покупцями», — зазначають експерти.

Ціни на нові легковики групи BEV в Україні починаються з $8 600 за ультракомпактний Citroen Ami, середня медіанна ціна складає $41 500, а «верх ринку» сягає понад $200 000.

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Станом на 31 березня 2025 року в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів та рейкових машин) парк транспорту групи BEV складає 152,9 тис. одиниць. Найбільше у ньому легковиків — 148,7 тис. Вантажівок на електротязі 3,3 тис., також є кілька електробусів (5 шт.), та близько 950 одиниць мототехніки.

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