В Україні зріс попит на вживані електрокари: які найпопулярніші — Finance.ua

В Україні зріс попит на вживані електрокари: які найпопулярніші
У березні 2025 року українці зареєстрували понад 4,6 тис. електромобілів. Це на 6% більше, ніж у тому ж місяці торік, і на 4% більше порівняно з лютим цього року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
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Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 12,8 тис. електромобілів, що на 8% більше, ніж у І кварталі 2024 року. З них нових — 1 978 од. (-26%) та 10 827 — вживаних (+18%).
Основну кількість зареєстрованих у березні електромобілів становили легкові авто — 4 532 од. (нових — 647 од., уживаних — 3 885 од.).
Серед 148 комерційних електромобілів новими були тільки 7 автомобілів.
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ТОП-5 нових електромобілів місяця:
- BYD Song Plus — 100 од.;
- Volkswagen ID. Unyx — 96 од.;
- Zeekr 001 — 69 од.;
- Zeekr 7X — 59 од.;
- Audi Q4 e-tron — 45 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Tesla Model Y — 448 од.;
- Nissan Leaf — 445 од.;
- Tesla Model 3 — 410 од.;
- Hyundai Kona — 273 од.;
- KIA Niro — 270 од.
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