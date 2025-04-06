ТОП-10 світових бестселерів серед авто — Finance.ua

ТОП-10 світових бестселерів серед авто 06.04.2025, 01:18 — Технології&Авто

ТОП-10 світових бестселерів серед авто, Фото: freepik

За перші два місяці 2025 року лідером світового ринку нових авто став Ford F-Series, продажі якого зросли на 91,1%.

Про це повідомляє focus2move, передає «Укравтопром».

ТОП-10 моделей нових авто за підсумками глобальних продажів:

Ford F-Series — 198 557 од. (+91,1%);

Toyota RAV4 — 189 392 од. (+20,6%);

Toyota Corolla — 171 279 од. (-4,6%);

Honda CR-V — 134 453 од. (+8,8%);

Toyota Camry — 103 156 од. (+17,7%);

Kia Sportage — 96 508 (+5,7%);

Tesla Model Y — 95 956 од. (-41,8%);

Hyundai Tucson — 92 329 од. (-4,5%);

Toyota Hilux — 87 768 (+0,1%);

Toyota Yaris — 84 877 од. (+6,1%).

Нагадаємо, від початку року українці придбали 1364 нових легкових авто, ввезених з Китаю. Більшу частку з них становлять автомобілі суто китайських брендів (63%).

Частка BYD в українських продажах нових легковиків китайських брендів склала 54%, Zeekr охопив 26%, а Chery — 7%.

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