ТОП-3 найпопулярніших китайських брендів автомобілів в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-3 найпопулярніших китайських брендів автомобілів в Україні

Технології&Авто
88
ТОП-3 найпопулярніших китайських брендів автомобілів в Україні
ТОП-3 найпопулярніших китайських брендів автомобілів в Україні
Від початку року українці придбали 1364 нових легкових авто, ввезених з Китаю.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Читайте також
Більшу частку з них становлять автомобілі суто китайських брендів (63%).
До ТОП-3 найпопулярніших в Україні китайських автомобільних брендів потрапили:
  1. BYD;
  2. Zeekr;
  3. Chery.
Частка BYD в українських продажах нових легковиків китайських брендів склала 54%, Zeekr охопив 26%, а Chery — 7%.
Нагадаємо, вартість навчання в автошколі залишається важливим питанням для тих, хто планує отримати водійське посвідчення.
Читайте також
Ціна навчання теорії залежить від регіону та формату занять. У середньому вона становить від 3 500 до 6 500 грн.
Вартість складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС становить 250 грн.
Заняття з водіння є найдорожчим етапом навчання. Середня вартість одного уроку (60 хвилин) варіюється від 600 до 1000 грн, залежно від регіону. Повний курс передбачає близько 40 годин практики, що в грошовому еквіваленті становить від 24 000 до 40 000 грн.

КАСКО: страховка вашого авто в Україні 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems