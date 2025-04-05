ТОП-3 найпопулярніших китайських брендів автомобілів в Україні — Finance.ua

ТОП-3 найпопулярніших китайських брендів автомобілів в Україні
Від початку року українці придбали 1364 нових легкових авто, ввезених з Китаю.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Більшу частку з них становлять автомобілі суто китайських брендів (63%).
До ТОП-3 найпопулярніших в Україні китайських автомобільних брендів потрапили:
- BYD;
- Zeekr;
- Chery.
Частка BYD в українських продажах нових легковиків китайських брендів склала 54%, Zeekr охопив 26%, а Chery — 7%.
Нагадаємо, вартість навчання в автошколі залишається важливим питанням для тих, хто планує отримати водійське посвідчення.
Ціна навчання теорії залежить від регіону та формату занять. У середньому вона становить від 3 500 до 6 500 грн.
Вартість складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС становить 250 грн.
Заняття з водіння є найдорожчим етапом навчання. Середня вартість одного уроку (60 хвилин) варіюється від 600 до 1000 грн, залежно від регіону. Повний курс передбачає близько 40 годин практики, що в грошовому еквіваленті становить від 24 000 до 40 000 грн.
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