Водіїв, які гальмують перед камерами, будуть карати: МВС готує законопроєкт — Finance.ua
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Водіїв, які гальмують перед камерами, будуть карати: МВС готує законопроєкт

Казна та Політика
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Водіїв, які гальмують перед камерами, будуть карати: МВС готує законопроєкт
Водіїв, які гальмують перед камерами, будуть карати: МВС готує законопроєкт
В Україні наразі працює близько 70 тисяч камер відеоспостереження, однак відсутність єдиного стандарту для їхньої роботи значно знижує ефективність системи у боротьбі з правопорушеннями.
Чимало українських водіїв навчилися обходити камери автофіксації: вони спеціально знижують швидкість перед камерами, а після їх проїзду знову перевищують дозволений ліміт. Однак експерти Міністерства внутрішніх справ разом із народними депутатами підготували законопроєкт, який має змінити підхід до контролю швидкості на дорогах.
Згідно з новими правилами, планується запровадити вимірювання середньої швидкості автомобіля між двома камерами спостереження. Якщо цей показник перевищить дозволену норму, система автоматично зафіксує порушення. Таким чином водіям більше не вдасться ухилятися від штрафів, просто гальмуючи перед камерами.
Відеоматеріали з камер спостереження сьогодні допомагають розкривати 90% злочинів і навіть використовуються для ідентифікації російських воєнних злочинців на тимчасово окупованих територіях. МВС планує якнайшвидше ухвалити новий законопроєкт, аби підвищити ефективність системи фіксації порушень та зробити неможливим обхід правил дорожнього руху.

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До того ж варто нагадати, що в Україні штрафи за порушення ПДР, зафіксовані камерами, надходять на адресу того, на кого офіційно зареєстрований автомобіль — навіть якщо за кермом перебувала інша особа.
За матеріалами:
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