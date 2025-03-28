В Україні змінили правила зупинки авто на блокпостах: поради водіям — Finance.ua
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В Україні змінили правила зупинки авто на блокпостах: поради водіям

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В Україні змінили правила зупинки авто на блокпостах: поради водіям
В Україні змінили правила зупинки авто на блокпостах: поради водіям
В Україні змінено підстави для зупинки автомобілів на блокпостах, проте експерти попереджають про можливі порушення закону. Водіям радять уважно перевіряти підстави для зупинки та вимагати офіційні документи.
Про це пише АвтоТема.
Експерти попереджають, що не всі такі зупинки є законними.
Поліція почала частіше посилатися на 7-й пункт 35-ї статті Закону «Про Національну поліцію», який дозволяє зупинку авто за наявності державних обмежень на рух. Це нововведення поступово замінює попередню практику перевірок щодо розшуку чи адміністративних правопорушень.
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Адвокат Роман Сімутін попереджає водіїв бути обережними, адже не всі зупинки відповідають вимогам закону. Він радить уточнювати правові підстави для зупинки, вимагати офіційні документи, що підтверджують обмеження, і не передавати документи без належних підстав.
У разі підозр у неправомірних діях правоохоронців, водіям слід фіксувати ситуацію на відео і, за необхідності, звертатися до юристів.
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