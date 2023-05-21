Перевірки автомобілів на блокпостах: у поліції дали роз’яснення — Finance.ua
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Перевірки автомобілів на блокпостах: у поліції дали роз’яснення

Технології&Авто
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Перевірки автомобілів на блокпостах: у поліції дали роз’яснення
Перевірки автомобілів на блокпостах: у поліції дали роз’яснення
Перевірки транспортних засобів і громадян на блокпостах є необхідними заходами заради безпеки в Україні. Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
«Періодично бачу в соціальних мережах обурення деяких громадян причиною зупинки автотранспорту і перевіркою на блокпостах силами оборони і поліцією, наголошую черговий раз: це необхідні стабілізаційні і профілактичні заходи заради безпеки у столиці та столичному регіоні», — зазначив Нєбитов.
Практично щодня із незаконного обігу вилучаються наркотики, зброя, вибухівка, встановлюються особи, які перебували в розшуку, або які потребують додаткової перевірки спеціальними службами, зауважив він.
«Якщо під час таких перевірок відносно вас вчинено незаконні дії, відразу повідомляйте на 102 або до іншого правоохоронного органу», — порадив Нєбитов і закликав не робити передчасних висновків в соцмережах.
«Пам'ятайте, що безпека і правопорядок — це наша спільна справа, і вона стосується кожного. Рік тому росіяни теж, так і не зрозуміли «причину остановки», — наголосив керівник поліції Київщини.
Як повідомлялося, з початком широкомасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року через пряму воєнну загрозу у столиці була розгорнута система інженерних загороджень. У кожному районі міста були встановлені численні блокпости, обладнані бетонними блоками, мішками з піском, були вириті окопи, бліндажі тощо.
На початку березня 2023 року КМВА разом із командуванням Угруповання сил і засобів оборони Києва опрацювали спільне рішення з удосконалення системи інженерних загороджень.
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