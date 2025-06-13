В Україні пропонують продовжити пільги на імпорт електромобілів — Finance.ua

В Україні пропонують продовжити пільги на імпорт електромобілів Сьогодні 14:02 — Технології&Авто

В Україні пропонують продовжити пільги на імпорт електромобілів

В Україні пропонують продовжити податкові пільги на ввезення електромобілів ще на рік — до 1 січня 2027-го.

Про це свідчить законопроєкт № 13351 , зареєстрований у Верховній Раді.

Як зараз

Зараз в Україні діють пільги для електромобілів: при їх імпорті не потрібно платити митні платежі та ПДВ (20%). Зазначимо, що під час першої державної реєстрації авто з електричним двигуном, ввезені з-за кордону або придбані в автосалонах, звільняються від сплати обов’язкового пенсійного страхування.

Проте чинний термін дії звільнення від ПДВ завершується 1 січня 2026 року.

Що пропонують

Законопроєкт № 13351 пропонує продовжити пільговий режим ще на один рік — до 1 січня 2027 року. Ініціатори законопроєкту переконані, що податкові пільги допоможуть зберегти динаміку розвитку ринку електромобілів.

Навіщо це потрібно

Автори документу зазначають, що, як показує досвід, навіть короткочасне скасування або скорочення податкових пільг негативно впливає на імпорт електрокарів, зменшує інтерес інвесторів до ринку, уповільнює розвиток інфраструктури та стримує перехід на екологічний транспорт.

Продовження звільнення від ПДВ дозволить:

розширити парк електротранспорту в Україні

відповідати курсу на євроінтеграцію та зобов’язанням у сфері декарбонізації.

Довідка Finance.ua:

за даними Укравтопрому, упродовж І кв. 2025 року в Україну було імпортовано 20,1 тис. легкових електромобілів, загальна митна вартість яких склала $355,5 млн;

якщо говорити про нові електрокари, які найчастіше купують українці, то до п’ятірки у травні увійшли: Volkswagen ID. Unyx, BYD Song Plus EV, Honda eNS1, BYD Sea Lion 07, Zeekr 7X. Серед моделей з пробігом, які купують найчастіше: Tesla Model Y, Nissan Leaf та Tesla Model 3;

електрокари, які найчастіше купують українці, то до п’ятірки у травні увійшли: Volkswagen ID. Unyx, BYD Song Plus EV, Honda eNS1, BYD Sea Lion 07, Zeekr 7X. Серед моделей з пробігом, які купують найчастіше: Tesla Model Y, Nissan Leaf та Tesla Model 3; Finance.ua порівнював вартість обслуговування електромобіля та авто з ДВЗ на прикладі найпопулярніших моделей в Україні — Nissan Leaf і Tesla Model 3 та Renault Duster. Ділимося нашими підрахунками у статті за посиланням.

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