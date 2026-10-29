Anthropic представила інструменти, які дозволяють компаніям бачити, що саме вони отримують за свої витрати на ШІ

Компанія Anthropic оголосила про запуск нового набору інструментів для клієнтів Claude Enterprise, щоб надати бізнесу чітке розуміння ефективності та окупності інвестицій (ROI) у штучний інтелект. Серед нових функцій — розумні звіти (Smart reports), опитування всередині інтерфейсу (In-app surveys) та спільні групові бюджети (Pooled group budgets).

Реліз відбувся на тлі потужних фінансових результатів компанії. За даними для інвесторів, у другому кварталі Anthropic вийшла на операційний прибуток, а показник утримання чистої виручки досяг 900% — це означає, що витрати тих самих клієнтів у третьому кварталі 2026 року зросли у дев’ять разів порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Ключовим драйвером цього успіху став AI-інструмент для кодингу Claude Code.

Розумні звіти (Smart reports)

Як Anthropic повідомляє у своєму блозі, для групування робочих процесів адміністратори можуть обрати команду, часовий проміжок та продукти, після чого Claude аналізує вибірку транскриптів і групує завдання у напрямки роботи, показуючи витрати на кожен із них, створені результати та точки збоїв, як-от відсутність конектора чи помилки виклику інструментів.

Крім того, звіти формують список дій із рекомендаціями щодо того, які саме повторювані процеси варто перетворити на навички або додати до репозиторію коду, а адміністратори отримують можливість ставити кастомні запитання про використання моделей і зберігати їх як шаблони.

Також реалізовано делегування без втрати приватності: власники акаунтів можуть дозволити тімлідам, які не є адміністраторами, запускати звіти для своїх груп, хоча в Anthropic окремо наголошують, що ці звіти створені виключно для планування інвестицій та оцінки впровадження ШІ, а не для оцінки індивідуальної ефективності працівників чи ухвалення рішень про звільнення.

Опитування всередині додатка (In-app surveys)

Ці інструменти доповнюють кількісні дані якісним фідбеком від працівників, адже короткі картки опитувань з’являються безпосередньо в інтерфейсі після відповідей Claude.

Стандартні запитання спрямовані на вимірювання цінності: вони допомагають з’ясувати, що найкориснішого було зроблено за допомогою ШІ, як змінився витрачений на завдання час та що саме зламається або сповільниться, якщо доступ до Claude зникне завтра.

При цьому перелік запитань можна налаштовувати під потреби компанії, а зібрані результати — експортувати в таблиці для подальшого аналізу.

В Anthropic також підкреслюють, що за замовчуванням ці дані не використовуються для навчання нових моделей.

Спільні групові бюджети (Pooled group budgets)

Дозволяють встановити єдиний місячний ліміт токенів для всієї команди замість жорстких індивідуальних обмежень. Це запобігає ситуації, коли активні користувачі вичерпують ліміт на початку місяця, а бюджет інших залишається невикористаним.

Система автоматично пропонує суму на основі останньої активності та надсилає сповіщення адміністраторам при досягненні 50%, 75%, 95% та 100% бюджету.