Представництво Citroën в Україні повідомилао про нову модифікацію Citroën, що пропонується у топовій комплектації MAX.

Ціна

Ціна — 1 058 900 гривень ($23 255).

Про це повідомляє офіційне представництво Citroën в Україні, пише 24tv.ua.

Головною особливістю автомобіля став суттєво перероблений 1,2-літровий турбомотор серії EB2, який працює в парі з шестиступеневою автоматичною трансмісією Aisin.

Інженери бренду заявляють, що двигун Turbo 130 належить до третього покоління і має близько 70% абсолютно нових компонентів. Серед ключових змін — турбіна зі змінною геометрією, безпосереднє впорскування під високим тиском та надійний ланцюговий привід ГРМ.

Такі рішення дозволили не лише підвищити ефективність, а й забезпечити впевнене прискорення, зазначають представники бренду. На практиці це означає, що кросовер з крутним моментом 230 Нм досягає першої сотні за 9,9 секунди, а максимальна швидкість сягає 183 км/год. При цьому апетит у машини цілком помірний. Заявлена витрата пального в комбінованому циклі становить 6,1 літра на 100 кілометрів пробігу.

Оснащення

Габарити C3 Aircross залишилися незмінними: довжина складає 4,395 метра, а колісна база у 2,670 метра гарантує достатньо простору для п’ятьох пасажирів. Багажний відсік вміщує 460 літрів, але якщо скласти задній ряд, ви отримаєте значні 1600 літрів корисного об’єму.