Представництво Citroën в Україні повідомилао про нову модифікацію Citroën, що пропонується у топовій комплектації MAX.
Ціна
Ціна — 1 058 900 гривень ($23 255).
Про це повідомляє офіційне представництво Citroën в Україні, пише 24tv.ua.
Головною особливістю автомобіля став суттєво перероблений 1,2-літровий турбомотор серії EB2, який працює в парі з шестиступеневою автоматичною трансмісією Aisin.
Інженери бренду заявляють, що двигун Turbo 130 належить до третього покоління і має близько 70% абсолютно нових компонентів. Серед ключових змін — турбіна зі змінною геометрією, безпосереднє впорскування під високим тиском та надійний ланцюговий привід ГРМ.
Такі рішення дозволили не лише підвищити ефективність, а й забезпечити впевнене прискорення, зазначають представники бренду. На практиці це означає, що кросовер з крутним моментом 230 Нм досягає першої сотні за 9,9 секунди, а максимальна швидкість сягає 183 км/год. При цьому апетит у машини цілком помірний. Заявлена витрата пального в комбінованому циклі становить 6,1 літра на 100 кілометрів пробігу.
Оснащення
Габарити C3 Aircross залишилися незмінними: довжина складає 4,395 метра, а колісна база у 2,670 метра гарантує достатньо простору для п’ятьох пасажирів. Багажний відсік вміщує 460 літрів, але якщо скласти задній ряд, ви отримаєте значні 1600 літрів корисного об’єму.
Оскільки новинка доступна саме у виконанні MAX, водій отримує максимальний набір опцій для комфортної їзди. Тут є двозонний клімат-контроль, підігрів передніх крісел, керма та лобового скла, а також сучасна мультимедіа з екраном на 10,25 дюйма. Звісно, не обійшлося без бездротової підтримки Apple CarPlay та Android Auto. Для зручності паркування передбачені камера заднього огляду та відповідні датчики.