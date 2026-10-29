Ford виготовив понад 5 тисяч виливків для електропікапа Fathom

Ford виготовив понад 5 тисяч великих алюмінієвих виливків для майбутнього середньорозмірного електропікапа Fathom.

Компанія відпрацьовує технологію перед запланованим на 2027 рік запуском моделі, стартова ціна якої становитиме 28 350 доларів, повідомляє Electrek

Кожен пікап матиме два такі елементи — для передньої та задньої частин конструкції. Разом вони мають замінити 146 окремих деталей. Інформацію про виробництво оприлюднив головний інженер Ford з архітектури передових конструкцій автомобілів Володимир Богачук у блозі компанії From the Road.

Виробництво та перевірки

Виливки виготовляють у технічному центрі Ford у Шелбівіллі, а потім відправляють на складальний завод у Луїсвіллі для випробувань виробничого процесу та складання прототипів. Завод у Луїсвіллі переоснащують для випуску Fathom та інших автомобілів на універсальній платформі електромобілів Ford.