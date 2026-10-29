Польські автобуси почнуть збирати у США

Відома польська компанія Solaris планує організувати складальне виробництво електробусів у США.

Про це повідомила генеральний директор Solaris Агата Станда в інтерв’ю Sustainable Bus

Для цього проведуть модернізацію підприємства СAF в Елмірі, штат Нью-Йорк, яке спеціалізується на виготовленні залізничних вагонів. На даний час на заводі працює близько 300 осіб.

Сьогодні Solaris активно займається сертифікацією своїх електробусів для місцевого ринку. Важливим етапом тут стане тестування автобусів у Центрі досліджень та випробування в Алтуні, які проводяться за відповідною програмою Федерального управління громадського транспорту (FTA).

Нещодавно Solaris презентував на виставці APTA Expo в Чикаго адаптований для північноамериканського ринку електробус — Urbino 40. Поки що компанія вже має замовлення на 10 машин для Сіетла та Сан-Франциско.