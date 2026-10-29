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Представлено унікальну Maserati GranTurism (фото)

Технології&Авто
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Представлено унікальну Maserati GranTurism (фото)
Представлено унікальну Maserati GranTurism (фото)
Італійська студія GFG Style представила Peralta D, ексклюзивне купе 2+2 на базі Maserati GranTurismo.
Автомобіль отримав кузов із міді, обробленої вручну, незвичайні двері та салон із численними мідними деталями. Проєкт розробив Фабріціо Джуджаро на замовлення мексиканського підприємця та колекціонера Карлоса Перальти.
<i>Фото: GFG Style</i>
Фото: GFG Style
Головна особливість Peralta D полягає в кузові з чистої міді, повністю обробленої вручну. Нижню частину кузова виконали з металу, а верхню оздобили дзеркальним склом із мідним відтінком. Конструкція автомобіля використовує карбон та алюмінієву платформу, а чорні антрацитові диски з геометричним малюнком відсилають до стилістики 1970-х років.

Купе не має традиційних дверей

Доступ до салону забезпечує рухомий скляний купол, а задня частина отримала двері типу «крило чайки», які полегшують доступ до задніх сидінь.
<i>Фото: GFG Style</i>
Фото: GFG Style
Спереду та ззаду встановили тонкі світлові смуги на всю ширину кузова. Геометричні алюмінієві решітки приховують допоміжні світлові елементи, а карбонові деталі, включно з переднім спойлером і задніми вихлопними патрубками, залишили непомітними.
Сидіння, передню панель і дверні карти обтягнули шкірою з металізованим ефектом, доповнивши перфорованими вставками з Alcantara. Для прострочення використали справжні мідні нитки. Передню панель розділили на дві симетричні частини: водій отримав окрему приладову зону, а перед пасажиром облаштували місце для макіяжу з екраном, який перетворюється на підсвічене дзеркало.
Літера D у назві означає daughters, тобто дочок Карлоса Перальти. Попередня Peralta S була присвячена його синам, а новий автомобіль отримав рішення, орієнтовані на жіночу аудиторію. У задній частині центрального тунелю також сховали холодильник для пляшки шампанського та чотирьох мідних келихів.
Вартість купе та характеристики його силової установки не розкрили.
За матеріалами:
mmr.ua
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