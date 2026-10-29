Представлено унікальну Maserati GranTurism (фото)

Італійська студія GFG Style представила Peralta D, ексклюзивне купе 2+2 на базі Maserati GranTurismo.

Автомобіль отримав кузов із міді, обробленої вручну, незвичайні двері та салон із численними мідними деталями. Проєкт розробив Фабріціо Джуджаро на замовлення мексиканського підприємця та колекціонера Карлоса Перальти.

Фото: GFG Style

Головна особливість Peralta D полягає в кузові з чистої міді, повністю обробленої вручну. Нижню частину кузова виконали з металу, а верхню оздобили дзеркальним склом із мідним відтінком. Конструкція автомобіля використовує карбон та алюмінієву платформу, а чорні антрацитові диски з геометричним малюнком відсилають до стилістики 1970-х років.

Купе не має традиційних дверей

Доступ до салону забезпечує рухомий скляний купол, а задня частина отримала двері типу «крило чайки», які полегшують доступ до задніх сидінь.

Фото: GFG Style

Спереду та ззаду встановили тонкі світлові смуги на всю ширину кузова. Геометричні алюмінієві решітки приховують допоміжні світлові елементи, а карбонові деталі, включно з переднім спойлером і задніми вихлопними патрубками, залишили непомітними.

Сидіння, передню панель і дверні карти обтягнули шкірою з металізованим ефектом, доповнивши перфорованими вставками з Alcantara. Для прострочення використали справжні мідні нитки. Передню панель розділили на дві симетричні частини: водій отримав окрему приладову зону, а перед пасажиром облаштували місце для макіяжу з екраном, який перетворюється на підсвічене дзеркало.

Літера D у назві означає daughters, тобто дочок Карлоса Перальти. Попередня Peralta S була присвячена його синам, а новий автомобіль отримав рішення, орієнтовані на жіночу аудиторію. У задній частині центрального тунелю також сховали холодильник для пляшки шампанського та чотирьох мідних келихів.