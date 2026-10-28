Mazda об’єднає CX-70 та CX-90 в одну модельну лінійку (фото)

Mazda припинить випуск кросовера CX-70 для ринку США з 2027 модельного року. Замість нього компанія пропонуватиме дворядні версії CX-90.

Так виробник планує спростити модельну лінійку, адже CX-70 і CX-90 відрізнялися переважно кількістю місць: перший мав два ряди сидінь, а другий — три.

Які комплектації Mazda CX-90 матимуть два ряди сидінь

Дворядний Mazda CX-90 пропонуватимуть лише у двох бензинових комплектаціях: 3.3 Turbo Premium Sport і 3.3 Turbo S Premium Sport. Інші версії кросовера матимуть три ряди сидінь. Дворядні модифікації також отримали систему автоматичного складання спинок другого ряду одним натисканням кнопки, що спрощує доступ до збільшеного багажного відділення.





Для бензинових версій передбачено два варіанти 3,3-літрового турбодвигуна з шістьма циліндрами, розташованими в ряд. Стандартний 3.3 Turbo розвиває 280 к. с. і 450 Нм крутного моменту. Потужність 3.3 Turbo S сягає 340 к. с. і 500 Нм за використання бензину з октановим числом 91. На звичайному паливі цей двигун видає 319 к. с.

Обидва двигуни працюють у парі з 48-вольтовою системою м’якого гібрида M-Hybrid Boost і восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Повний привод входить до стандартного оснащення.

Плагін-гібрид Mazda CX-90 PHEV зберіг силову установку з атмосферним бензиновим двигуном об’ємом 2,5 л, електромотором і тяговою батареєю ємністю 17,8 кВт·год. Сумарна потужність системи становить 323 к. с., а крутний момент — 500 Нм. На електротязі кросовер може проїхати близько 43 км.

Що входить до оснащення Mazda CX-90

Базова комплектація CX-90 3.3 Turbo Select має 19-дюймові колісні диски, чорну оббивку сидінь зі штучної шкіри, електропривод дверей багажника та тризонний клімат-контроль. Також передбачені мультимедійний дисплей діагоналлю 10,25 дюйма, підтримка Apple CarPlay та Android Auto й аудіосистема з вісьмома динаміками.

У комплектації Turbo Preferred встановлюють 21-дюймові колісні диски, передні сидіння з підігрівом і вентиляцією, підігрів сидінь другого ряду, сенсорний дисплей діагоналлю 12,3 дюйма, бездротове підключення смартфонів і зарядку. До оснащення також входять передні та задні паркувальні датчики.

Версія Premium Sport вирізняється затемненими елементами зовнішнього оформлення. У комплектації Premium Plus доступні шкіряна оббивка Nappa, адаптивні фари, система кругового огляду Mazda 360-degree View Monitor і додаткові системи допомоги водієві.

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На вершині лінійки розташована CX-90 3.3 Turbo S Premium Plus. Ця версія має три ряди сидінь на сімох пасажирів і роздільні крісла другого ряду. Серед особливостей оснащення — шкіра Nappa, декоративні елементи інтер’єру в японському стилі, вентиляція сидінь другого ряду, додаткове внутрішнє освітлення та система персоналізації налаштувань водія Driver Personalization System.

Палітру кольорів кузова доповнили відтінками Navy Blue Mica та Aero Gray Metallic. Для дворядних модифікацій також доступні Melting Copper Metallic і Zircon Sand Metallic.

Скільки коштує Mazda CX-90 2027 модельного року

У США ціни на бензинові версії Mazda CX-90 залежать від комплектації:

3.3 Turbo Select — від $41 345;

3.3 Turbo Preferred — від $45 495;

3.3 Turbo Premium Sport — від $48 525 за дворядну версію та від $49 725 за трирядну;

3.3 Turbo Premium Plus — від $52 315;

3.3 Turbo S Premium Plus — від $59 615.