GlobalLogic і Hitachi Digital Services об’єднуються під єдиним глобальним брендом

Японська корпорація Hitachi оголосила про створення нової глобальної компанії цифрових послуг Hitachi Digital Inc., яка розпочне роботу 1 квітня 2027 року. Вона об’єднає дві американські дочірні компанії корпорації — GlobalLogic і Hitachi Digital Services.

Hitachi Digital допомагатиме підприємствам використовувати хмарні технології, дані та ШІ для досягнення результатів. Нова компанія поєднає експертизу в розробці продуктів і програмного забезпечення, корпоративних системах та операційній діяльності.

Які послуги надаватиме Hitachi Digital

Hitachi Digital створюватиме рішення для фізичного та цифрового технологічного стеків. Зокрема, йдеться про нові цифрові продукти та можливості на базі ШІ, модернізацію корпоративних систем клієнтів і забезпечення безперебійної роботи в масштабних проєктах.

Як компанія прискорюватиме цифрову трансформацію

Hitachi Digital виступатиме стратегічним партнером на всіх етапах трансформації. Компанія забезпечуватиме глибоку галузеву експертизу в індустріальних вертикалях і пропонуватиме послуги, адаптовані до потреб бізнесу в епоху ШІ. Серед них:

фізичний ШІ (Physical AI);

робота з даними та аналітикою (Data and Intelligence);

хмарна інфраструктура й надійність систем (Cloud and Site Reliability Engineering / SRE);

корпоративні додатки.

Крім того, компанія розширюватиме та посилюватиме стратегічні партнерства по всьому технологічному стеку — від баз даних до передових лабораторій штучного інтелекту.

Прискорення розвитку фізичного штучного інтелекту (Physical AI)

Компанія прискорить впровадження корпоративного та фізичного ШІ у таких галузях, як виробництво, транспорт і енергетика, а також усередині самої групи Hitachi у межах ініціативи «нульового клієнта» (customer zero). Спільна виручка Hitachi Digital із групою Hitachi в першому півріччі зросла на 46% порівняно з аналогічним періодом минулого року.