Microsoft пропонує добровільне звільнення 60 тисячам працівників

Microsoft запропонувала програму добровільного звільнення для десятків тисяч співробітників у кількох країнах. Таке рішення спрямоване на те, щоб збалансувати витрати на розбудову інфраструктури ШІ з ефективністю капіталу.

Про це повідомляє CNBC.

Нова програма добровільного виходу з компанії поширюється на певні категорії працівників у США, Канаді, Індії та Великій Британії. Скористатися нею зможуть співробітники рівня 70 і нижче за внутрішньою системою класифікації посад Microsoft.

За словами джерела, обізнаного із ситуацією, участь у програмі можуть узяти близько 60 тис. працівників. Це приблизно 27% від загальної чисельності персоналу Microsoft, яка становить 223 тис. осіб.

Microsoft збільшує витрати на інфраструктуру ШІ

Компанія нарощує інвестиції в центри обробки даних, щоб задовольнити високий попит на обчислювальні потужності для штучного інтелекту. Microsoft надає хмарні послуги Anthropic, OpenAI та низці інших компаній.

У липні Microsoft повідомила, що капітальні витрати за квартал, який завершився у вересні, мають перевищити $50 млрд. Для порівняння, за аналогічний квартал роком раніше капітальні витрати та зобов’язання за фінансовою орендою становили $34,9 млрд.

Зростання витрат створює додаткове навантаження на фінанси компанії. У квітні Microsoft уперше оголосила про програму добровільного виходу на пенсію, участь у якій могли взяти близько 7% працівників у США. У липні компанія також повідомила про плани скоротити 4,8 тис. співробітників.

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Microsoft прагне зберегти фінансову стійкість

Компанія намагається провести трансформацію бізнесу, не послаблюючи своїх фінансових позицій.

У другому кварталі конкуренти Microsoft на ринку хмарних послуг (Alphabet і Amazon) повідомили про від’ємний вільний грошовий потік. Натомість у Microsoft цей показник залишався позитивним і становив $19,64 млрд, хоча за рік знизився на 23%.

За словами джерела, деякі команди з маркетингу, продажів та інженерії вирішили не брати участі в новій програмі добровільного звільнення.

Працівники мають визначитися щодо участі на початку грудня. Ті, хто погодиться на пропозицію, залишать компанію 31 грудня.

Чим нова програма відрізняється від попередньої

У липні Microsoft повідомила, що програмою добровільного виходу на пенсію скористалися понад 30% працівників, які мали на це право.

Однак попередня ініціатива поширювалася на співробітників рівня старшого директора 67-го рівня та нижче. Нова програма охоплює ширше коло працівників і поширюється також на рівень віцепрезидентів.