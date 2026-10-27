Податися на вакансії на держслужбі можна буде через «Дію»

В Україні дозволять кандидатам подаватися на вакансії у державному секторі через сервіс «Дія».

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що Мінцифри працює над сервісом «Дія.Офіс», який має зробити процес пошуку роботи в державних органах зручнішим і прозорішим. Він працюватиме за принципом популярних платформ для пошуку роботи.

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Як працюватиме працевлаштування через «Дію»

За допомогою сервісу користувачі зможуть:

переглядати вакансії та ознайомлюватися з вимогами до кандидатів;

створювати резюме або додавати вже готовий документ;

подавати заявки на вакансії в державних органах.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Верховна Рада ухвалила закон про повернення конкурсного відбору на посади державної служби та в органах місцевого самоврядування. Перехід до нових правил відбуватиметься поетапно, без автоматичного звільнення працівників, призначених без конкурсу під час воєнного стану.