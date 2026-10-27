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Податися на вакансії на держслужбі можна буде через «Дію»

Особисті фінанси
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Мінцифри працює над сервісом «Дія.Офіс»
Мінцифри працює над сервісом «Дія.Офіс»
В Україні дозволять кандидатам подаватися на вакансії у державному секторі через сервіс «Дія».
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Зазначається, що Мінцифри працює над сервісом «Дія.Офіс», який має зробити процес пошуку роботи в державних органах зручнішим і прозорішим. Він працюватиме за принципом популярних платформ для пошуку роботи.

Як працюватиме працевлаштування через «Дію»

За допомогою сервісу користувачі зможуть:
  • переглядати вакансії та ознайомлюватися з вимогами до кандидатів;
  • створювати резюме або додавати вже готовий документ;
  • подавати заявки на вакансії в державних органах.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Верховна Рада ухвалила закон про повернення конкурсного відбору на посади державної служби та в органах місцевого самоврядування. Перехід до нових правил відбуватиметься поетапно, без автоматичного звільнення працівників, призначених без конкурсу під час воєнного стану.
Також ми писали, що в Україні проведуть комплексний аналіз системи державного управління, щоб виявити дублювання функцій, зайві процеси та можливості для оптимізації. Також уряд планує переглянути чисельність працівників центральних органів виконавчої влади та кількість заступників міністрів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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