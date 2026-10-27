Податися на вакансії на держслужбі можна буде через «Дію»
Як працюватиме працевлаштування через «Дію»
- переглядати вакансії та ознайомлюватися з вимогами до кандидатів;
- створювати резюме або додавати вже готовий документ;
- подавати заявки на вакансії в державних органах.
Чи потрібен витяг із «Резерв+» для оформлення паспорту за кодоном (пояснення)
ПартнерськаВклади до запитання: експерт Ідея Банк пояснив, чому доступ до грошей іноді важливіший за високу ставку
Освіта, робота чи перекваліфікація: що пропонують для ВПО та ветеранів
В українців офіційно почали автоматично знімати арешт з рахунків — деталі
В Укрзалізниці запустили онлайн-перевірку запізнень приміських поїздів
Австрія змінила правила тимчасового захисту для українців