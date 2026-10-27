Чи потрібен витяг із «Резерв+» для оформлення паспорту за кодоном (пояснення)
Для оформлення паспорта не потрібно:
- подавати паперовий або електронний військово-обліковий документ;
- встановлювати або демонструвати застосунок «Резерв+».
Як оформлюють
- працівник Паспортного сервісу здійснює перевірку інформації в електронній системі;
- перевірка статусу військового обліку відбувається автоматично через державні електронні реєстри;
- якщо інформація про військовий облік відсутня, особу можуть автоматично взяти на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії;
- після формування військово-облікового документа оформлення паспорта продовжується у встановленому порядку.
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