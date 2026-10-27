Чи потрібен витяг із «Резерв+» для оформлення паспорту за кодоном (пояснення)

Чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, не потрібно пред’являти військово-обліковий документ або застосунок «Резерв+» для оформлення чи обміну паспорта.

в Кракові, Польща. Про це пише «Паспортний сервіс»в Кракові, Польща.

Розповідаємо, як це працює.

Для оформлення паспорта не потрібно:

подавати паперовий або електронний військово-обліковий документ;

встановлювати або демонструвати застосунок «Резерв+».

Як оформлюють

працівник Паспортного сервісу здійснює перевірку інформації в електронній системі;

перевірка статусу військового обліку відбувається автоматично через державні електронні реєстри;

якщо інформація про військовий облік відсутня, особу можуть автоматично взяти на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії;

після формування військово-облікового документа оформлення паспорта продовжується у встановленому порядку.

Деталі

Для подання документів на оформлення або обмін паспорта не потрібно окремо отримувати військово-обліковий документ чи встановлювати застосунок «Резерв+».

Про це Раніше йшлося, що за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців, а їхнє повернення є стратегічним завданням держави. У Міністерстві закордонних справ обіцяють скоротити строки оформлення паспортів у консульствах.Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Сибіга повідомив про намір Міністерства закордонних справ скоротити терміни отримання паспортів у консульствах. За його словами, наразі 61% консульських послуг стосується оформлення паспортних документів.