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Чи потрібен витяг із «Резерв+» для оформлення паспорту за кодоном (пояснення)

Особисті фінанси
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Чи потрібен витяг із «Резерв+» для оформлення паспорту за кодоном (пояснення)
Чи потрібен витяг із «Резерв+» для оформлення паспорту за кодоном (пояснення)
Чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, не потрібно пред’являти військово-обліковий документ або застосунок «Резерв+» для оформлення чи обміну паспорта.
Про це пише «Паспортний сервіс» в Кракові, Польща.
Розповідаємо, як це працює.

Для оформлення паспорта не потрібно:

  • подавати паперовий або електронний військово-обліковий документ;
  • встановлювати або демонструвати застосунок «Резерв+».

Як оформлюють

  • працівник Паспортного сервісу здійснює перевірку інформації в електронній системі;
  • перевірка статусу військового обліку відбувається автоматично через державні електронні реєстри;
  • якщо інформація про військовий облік відсутня, особу можуть автоматично взяти на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії;
  • після формування військово-облікового документа оформлення паспорта продовжується у встановленому порядку.

Деталі

Для подання документів на оформлення або обмін паспорта не потрібно окремо отримувати військово-обліковий документ чи встановлювати застосунок «Резерв+».
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Раніше йшлося, що за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців, а їхнє повернення є стратегічним завданням держави. У Міністерстві закордонних справ обіцяють скоротити строки оформлення паспортів у консульствах. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Сибіга повідомив про намір Міністерства закордонних справ скоротити терміни отримання паспортів у консульствах. За його словами, наразі 61% консульських послуг стосується оформлення паспортних документів.
«Усунуті перепони з бланками, скорочено термін доставки паспортів. Запровадимо окрему чергу для певних категорій. Особисто читаю скарги щодо черг. Скоротимо час отримання паспорта», — заявив глава МЗС.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Резерв+
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