Паспорти, водійські права та розлучення: скільки коштують адмінпослуги у 2026 році Сьогодні 21:03

Розірвання шлюбу, ID-картка, реєстрація авто: вартість адмінпослуг та судовий збір-2026

В Україні станом на поточний рік оформити закордонний паспорт коштує від 1147 до 1787 гривень — залежно від швидкості видачі. Перший ID-паспорт з 14 років українцям видають безкоштовно, а от оформлення ID-картки дорослим обійдеться від 618 до 988 гривень. Щоб подати заяву на розірвання шлюбу, варто сплатити судовий збір у розмірі 1 331 грн, у випадку з поділом майна сума зростає у кілька разів.

Детальніше про вартість інших адміністративних послуг, які надає ДМС, МВС та розмір судового збору у 2026 році, розповідає «Слово і діло».

Вартість адмінпослуг та судовий збір-2026, Інфографіка: Слово і діло

Адмінпослуги ДМС

В Україні паперові паспорти у формі книжечки почали замінювати на ID-картки з 1 листопада 2016 року. З того часу старі паперові паспорти перестали видавати, і всі нові документи оформляються виключно у вигляді пластикової ID-картки.

Перший ID-паспорт у 14 років українці отримують безкоштовно, оформити ID-картку дорослим коштує 618 гривень (до 20 робочих днів) або 988 гривень (до 7 робочих днів).

Закон не вимагає обов’язкову заміну всіх старих паспортів на ID-картку. Паспорт-книжечка залишається дійсним безстроково, його можна буде замінити планово — у 25 чи 45 років.

Оформлення закордонного паспорта коштує 1147 грн (до 20 робочих днів) або 1787 грн (до 7 робочих днів). Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання варто сплатити 1140 грн, посвідку на постійне проживання — 1235 грн.

Адмінпослуги сервісних центрів МВС для водіїв

При отриманні водійських прав є чинними такі платні послуги:

теоретичний іспит — 250 грн,

практичний іспит — 420 грн,

видача посвідчення водія — 608 грн.

Реєстрація або перереєстрація транспортного засобу обійдеться у 350 грн.

Шлюб, розірвання шлюбу, поділ майна

Подання заяви на реєстрацію шлюбу в РАЦСі (ДРАЦСі) в Україні є платним. Сама послуга складання заяви коштує 68 грн.

Додатково сплачується державне мито та адміністративні збори, тому загальна сума зазвичай становить від 85 копійок до кількох сотень гривень.

Такий же алгоритм і під час подачі заяви через застосунок «Дія». Щоб зареєструвати заяву на розірвання шлюбу необхідно сплатити судовий збір у розмірі 1 331,20 грн. У випадку, якщо подружжя також ділить майно, розмір судового збору може сягнути 9 984 грн.

Адмін. позов, апеляційна скарга, копія судового рішення

Подання заяви у справах окремого провадження коштує в Україні 665,60 грн. Адміністративний позов — 1331,20 грн. Значно вищою є вартість апеляційної скарги — до 49 920 грн.

Видача судового наказу коштує 332,80 грн. За копію технічного запису судового засідання доведеться сплатити 99,84 грн. Повторна видача копії судового рішення обійдеться у 9,98 грн за аркуш.

Слово і Діло За матеріалами:

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