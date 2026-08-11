«Дія» сама пропонуватиме українцям доступні їм держпослуги — Мінцифри Сьогодні 19:35

«Дія» пропонуватиме послуги користувачам

Міністерство цифрової трансформації планує запустити в «Дії» проактивні держпослуги, які пропонуватимуть користувачам доступні їм сервіси та програми на основі наявної в держави інформації.

Про це в інтерв’ю ЕП розповіла очільниця Мінцифри Оксана Ферчук.

«Дія» пропонуватиме послуги користувачам

За її словами, одним із ключових напрямів розвитку застосунку стане перехід від моделі, коли користувач сам шукає та замовляє необхідну послугу, до її проактивного пропонування.

«Держава має певні знання про людину. Наприклад, користувач навчається або має певний соціальний статус. На основі цього, знаючи наші державні програми й послуги, ми могли б проактивно пропонувати людині те, що їй доступно», — пояснила Ферчук.

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У Мінцифри називають такий підхід agentic services — ШІ-сервісами, які можуть самостійно виконувати частину завдань замість користувача.

Водночас у міністерстві ще визначаються, як саме такі пропозиції відображатимуться в «Дії». За словами Ферчук, звичайні пуш-сповіщення можуть бути нав’язливими, тому команда планує протестувати різні формати взаємодії.

Першу послугу, яка працюватиме за таким принципом, Мінцифри планує запустити до кінця 2026 року.

Економічна Правда За матеріалами:

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