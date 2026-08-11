Порожні полиці в магазинах: як удари по складах вплинуть на вартість продуктів

CEO Бюро інвестиційних програм і засновник платформи GreenInvest Олександр Бондаренко розповів, яких змін зазнала холодова логістика через погіршення безпекової ситуації.
Найгостріша ситуація, за його словами, склалася в Києві та області, де проживає приблизно 5,5 млн людей і зосереджений найбільший попит на продукти.
У столичному регіоні знищено орієнтовно 80−100 тис. кв. м складів холодного зберігання. Саме звідти постачали м’ясо, охолоджену продукцію, молочні продукти, фрукти та овочі, які потребують температурного режиму 0…+4 °C.
Возити такі категорії товарів з інших областей на відстань 300−400 км, за словами Бондаренка, економічно недоцільно.
Вільних площ відповідного класу в регіоні небагато. За оцінкою експерта, йдеться приблизно про 20−30 тис. кв. м складів переважно старішого формату, які поступаються знищеним об’єктам класу А-мінус за якістю.
Таким чином, наявні потужності покривають лише 20−30% втрачених площ. Будівництво нового невеликого холодильного термінала площею 2−3 тис. кв. м займає щонайменше 6−12 місяців.
Саме тому, вважає Бондаренко, одним із можливих рішень є децентралізація: замість одного великого розподільчого центру створити мережу менших хабів із тією самою технологією охолодження.
Однак таке дроблення підвищить операційні витрати. Обслуговування великого автоматизованого складу потребує 20−30 працівників, тоді як мережа менших об’єктів — уже 60−70 людей, а також додаткової техніки для завантаження та сортування.
За розрахунками експерта, це збільшить логістичні витрати на 10−15%. Для дешевих і важких товарів, таких як айран або кефір, де логістична складова в собівартості сягає 15%, це може додати ще до 5−6% до ціни на полиці.
Ритейлери «Сільпо», АТБ та Novus уже домовляються з виробниками про прямі поставки товарів до магазинів в обхід зруйнованих розподільчих центрів.
Однак, за словами Бондаренка, для виробників така модель може виявитися економічно невигідною. Доставка, наприклад, у 1300 магазинів АТБ збільшить логістичні витрати не на 10−15%, а вдвічі або втричі. Це, своєю чергою, може призвести до зростання цін ще на 15−20%.
Що зникло з магазинів
Наслідки перебоїв уже помітні на полицях. Частина фруктів та овочів у «Сільпо» тепер надходить із західних областей та з-за кордону, зокрема з Польщі.
В окремих районах Києва також зникли деякі тютюнові вироби. Ймовірно, це пов’язано з пошкодженням складів готової продукції JTI та Imperial Brands Україна.