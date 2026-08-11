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Порожні полиці в магазинах: як удари по складах вплинуть на вартість продуктів

Особисті фінанси
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У ніч на 5 серпня російська атака зруйнувала розподільчі центри мереж «Сільпо» та «Фора»
У ніч на 5 серпня російська атака зруйнувала розподільчі центри мереж «Сільпо» та «Фора»
Після російських ударів по логістичній інфраструктурі великі продуктові мережі «Сільпо», «Фора» та Thrash зіткнулися з тимчасовими перебоями в постачанні свіжих та охолоджених продуктів.
Про це пише РБК-Україна.
У ніч на 5 серпня російська атака зруйнувала розподільчі центри мереж «Сільпо» та «Фора», які входять до Fozzy Group.
Мережі запевнили, що продовжують працювати та відновлюють постачання. Водночас окремих товарів тимчасово може не бути на полицях.

Наскільки серйозний дефіцит холодних складів

CEO Бюро інвестиційних програм і засновник платформи GreenInvest Олександр Бондаренко розповів, яких змін зазнала холодова логістика через погіршення безпекової ситуації.
Найгостріша ситуація, за його словами, склалася в Києві та області, де проживає приблизно 5,5 млн людей і зосереджений найбільший попит на продукти.
У столичному регіоні знищено орієнтовно 80−100 тис. кв. м складів холодного зберігання. Саме звідти постачали м’ясо, охолоджену продукцію, молочні продукти, фрукти та овочі, які потребують температурного режиму 0…+4 °C.
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Возити такі категорії товарів з інших областей на відстань 300−400 км, за словами Бондаренка, економічно недоцільно.
Вільних площ відповідного класу в регіоні небагато. За оцінкою експерта, йдеться приблизно про 20−30 тис. кв. м складів переважно старішого формату, які поступаються знищеним об’єктам класу А-мінус за якістю.
Таким чином, наявні потужності покривають лише 20−30% втрачених площ. Будівництво нового невеликого холодильного термінала площею 2−3 тис. кв. м займає щонайменше 6−12 місяців.
Саме тому, вважає Бондаренко, одним із можливих рішень є децентралізація: замість одного великого розподільчого центру створити мережу менших хабів із тією самою технологією охолодження.
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Однак таке дроблення підвищить операційні витрати. Обслуговування великого автоматизованого складу потребує 20−30 працівників, тоді як мережа менших об’єктів — уже 60−70 людей, а також додаткової техніки для завантаження та сортування.
За розрахунками експерта, це збільшить логістичні витрати на 10−15%. Для дешевих і важких товарів, таких як айран або кефір, де логістична складова в собівартості сягає 15%, це може додати ще до 5−6% до ціни на полиці.
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Ритейлери «Сільпо», АТБ та Novus уже домовляються з виробниками про прямі поставки товарів до магазинів в обхід зруйнованих розподільчих центрів.
Однак, за словами Бондаренка, для виробників така модель може виявитися економічно невигідною. Доставка, наприклад, у 1300 магазинів АТБ збільшить логістичні витрати не на 10−15%, а вдвічі або втричі. Це, своєю чергою, може призвести до зростання цін ще на 15−20%.

Що зникло з магазинів

Наслідки перебоїв уже помітні на полицях. Частина фруктів та овочів у «Сільпо» тепер надходить із західних областей та з-за кордону, зокрема з Польщі.
В окремих районах Києва також зникли деякі тютюнові вироби. Ймовірно, це пов’язано з пошкодженням складів готової продукції JTI та Imperial Brands Україна.
За матеріалами:
РБК-Україна
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