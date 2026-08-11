Зарплати IT-менеджерів у 2026 році: де платять найбільше Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Менеджер в IT

У 2026 році зарплати українських IT-менеджерів загалом залишаються стабільними, але всередині окремих спеціалізацій ситуація помітно різниться. Продакти заробляють більше за проджектів, а найбільші компенсації отримують керівники продуктових напрямів.

Про це свідчить аналітика DOU

У червні медіанна зарплата у Project Management становила $2500 — стільки ж, як і два роки тому. У Product Management показник досяг $3550, додавши $50 за останні пів року. Водночас в інших менеджерських спеціалізаціях медіанна зарплата склала $2880.

Медіанні зарплати

Product Management продовжує випереджати Project Management за рівнем оплати на всіх кар’єрних рівнях. Найвища медіанна зарплата серед основних менеджерських спеціалізацій — у Head of Product ($6000).

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У Project Management найбільше в середньому отримують Delivery Managers — $4000. Серед інших менеджерських позицій лідирують Program Managers із медіаною $4700.

За останні шість місяців зарплати у Project Management майже не змінилися. Медіана Senior Project Managers зросла на $75 і становить $3400, а у Middle Project Managers залишилася на рівні $2000. Водночас Junior Project Managers втратили $296 — їхня медіана знизилася до $904.

У Product Management динаміка була позитивнішою. Senior Product Managers отримують у середньому $4300 — на $300 більше, ніж пів року тому. У Middle Product Managers медіана зросла на $200, до $2700. Натомість у Junior Product Managers вона зменшилася на $100 — до $1300.

Серед інших менеджерських спеціалізацій найбільше скоротилася медіана Delivery Managers — на $700, до $4000. У Scrum Masters показник зменшився на $200, до $3600.

Коли було підвищення зарплати

Приблизно кожен третій менеджер отримував підвищення зарплати протягом останніх шести місяців. Серед тих, хто працює у своїй компанії щонайменше рік, таких фахівців уже 38%.

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Ще 21% менеджерів востаннє отримували підвищення 6−12 місяців тому. Якщо брати лише тих, хто працює в компанії понад рік, частка становить 27%.

Для чверті менеджерів зарплата не змінювалася взагалі. Серед співробітників зі стажем у компанії від року таких дещо менше — 15%.

При цьому зарплати тих, кому їх переглядали нещодавно — протягом останніх шести місяців або 6−12 місяців тому, — близькі до загальної медіани менеджерів і становлять близько $2900.

У тих, кому востаннє підвищували зарплату 1−2 роки тому або понад два роки тому, медіана вища — $3200 та $3600 відповідно. Найменше отримують менеджери, яким зарплату жодного разу не підвищували: їхня медіана становить $2200.

За досвідом роботи в IT

Опитування за червень 2026 року показало, що для Product Managers важливою точкою є 10 років досвіду. Саме після цього рівня медіанна зарплата може помітно зрости — до $4000.

До цього моменту різниця між продактами з різним досвідом не настільки відчутна. Зокрема, фахівці з чотирма та вісьмома роками роботи у спеціальності мають близькі рівні компенсації.

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Для Project Managers досвід починає впливати на зарплату раніше. Приблизно з 5−6-го року роботи, коли медіана становить $2450-$2800, проджекти починають заробляти більше за менш досвідчених колег.

За типом та розміром компаній

Найвищу медіанну зарплату менеджери мають в аутстафінгових компаніях — $3300. У продуктових компаніях показник становить $3000. Далі йдуть сервісні компанії з медіаною $2700 та стартапи — $2645.

Водночас серед найбільш високооплачуваних фахівців трохи кращі показники у продуктових компаніях: їхній третій квартиль становить $4300 проти $4200 в аутстафінгу.

Розмір компанії також пов’язаний із рівнем зарплати. Найвища медіана — $3150 — у компаніях, де працює понад 1000 фахівців. У компаніях до 1000 співробітників показник становить $3000, до 200 — $2725, до 50 — $2500. У найменших компаніях, де працює до 10 фахівців, медіана становить $2100.

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За форматом роботи

Повністю віддалено працюють близько 58% опитаних IT-менеджерів. Ще 35% обирають гібридний формат, а лише 7% працюють виключно з офісу.

Найвищу медіанну зарплату мають менеджери з гібридним форматом роботи — $3000. У тих, хто працює віддалено, показник становить $2800.

Найнижча медіана — у тих, хто працює лише в офісі: $2225.

За містами

Порівняно з груднем 2025 року зарплатна географія менеджерів суттєво змінилася. У більшості міст, які потрапили до обох хвиль дослідження, медіанні зарплати знизилися.

Найпомітніше падіння зафіксували в Одесі — з $3550 до $2500, та Харкові — з $3500 до $2550.

У Львові медіана скоротилася з $3500 до $2700, у Дніпрі — з $3000 до $2300, а в Черкасах — з $3400 до $3000.

Меншими були зміни в Івано-Франківську — з $2850 до $2500 — та Полтаві — з $2060 до $1850.

Винятком стала Вінниця. Тут медіанна зарплата менеджерів зросла з $2550 до $3200, що зараз є найвищим показником серед міст.

У Києві зарплата не змінилася й залишилася на рівні $3000.

Медіанні зарплати фахівців за кордоном

Ще взимку 2025 року зарплати українських менеджерів за кордоном помітно перевищували українські майже на всіх рівнях досвіду. Для фахівців із 3−5 роками досвіду різниця становила близько $850, а для більш досвідчених менеджерів перевищувала $1000.

Улітку 2026 року розрив у частині категорій значно скоротився. Серед менеджерів із 3−5 роками досвіду медіана за кордоном становить $2550 проти $2300 в Україні — різниця лише $250. У фахівців із 1−2 роками досвіду зарплати майже однакові: $1400 за кордоном проти $1375 в Україні.

Водночас для менеджерів із 6−9 роками досвіду різниця залишається суттєвою: $4000 за кордоном проти $3000 в Україні. Серед фахівців із 10−14 роками досвіду розрив становить $700 — $4800 проти $4100.

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А от серед найбільш досвідчених менеджерів, які працюють у професії понад 15 років, зарплати майже зрівнялися: $4880 за кордоном і $4825 в Україні.

Для досвідчених Product Managers робота за кордоном усе ще забезпечує помітну зарплатну перевагу. Для Project Managers такої прямої залежності немає: серед найбільш досвідчених фахівців зарплати в Україні не поступаються закордонним, а в окремих випадках навіть перевищують їх.

Зокрема, для продакта з шістьма роками досвіду фінансово вигіднішою залишається робота за кордоном. Для проджекта така перевага простежується при досвіді 3−9 років, після чого рівень зарплат в Україні та за кордоном стає ближчим.

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