Зарплати IT-менеджерів у 2026 році: де платять найбільше

У 2026 році зарплати українських IT-менеджерів загалом залишаються стабільними, але всередині окремих спеціалізацій ситуація помітно різниться. Продакти заробляють більше за проджектів, а найбільші компенсації отримують керівники продуктових напрямів.
У червні медіанна зарплата у Project Management становила $2500 — стільки ж, як і два роки тому. У Product Management показник досяг $3550, додавши $50 за останні пів року. Водночас в інших менеджерських спеціалізаціях медіанна зарплата склала $2880.
Медіанні зарплати
Product Management продовжує випереджати Project Management за рівнем оплати на всіх кар’єрних рівнях. Найвища медіанна зарплата серед основних менеджерських спеціалізацій — у Head of Product ($6000).
У Project Management найбільше в середньому отримують Delivery Managers — $4000. Серед інших менеджерських позицій лідирують Program Managers із медіаною $4700.
За останні шість місяців зарплати у Project Management майже не змінилися. Медіана Senior Project Managers зросла на $75 і становить $3400, а у Middle Project Managers залишилася на рівні $2000. Водночас Junior Project Managers втратили $296 — їхня медіана знизилася до $904.
У Product Management динаміка була позитивнішою. Senior Product Managers отримують у середньому $4300 — на $300 більше, ніж пів року тому. У Middle Product Managers медіана зросла на $200, до $2700. Натомість у Junior Product Managers вона зменшилася на $100 — до $1300.
Серед інших менеджерських спеціалізацій найбільше скоротилася медіана Delivery Managers — на $700, до $4000. У Scrum Masters показник зменшився на $200, до $3600.
Коли було підвищення зарплати
Приблизно кожен третій менеджер отримував підвищення зарплати протягом останніх шести місяців. Серед тих, хто працює у своїй компанії щонайменше рік, таких фахівців уже 38%.
У тих, кому востаннє підвищували зарплату 1−2 роки тому або понад два роки тому, медіана вища — $3200 та $3600 відповідно. Найменше отримують менеджери, яким зарплату жодного разу не підвищували: їхня медіана становить $2200.
За досвідом роботи в IT
Опитування за червень 2026 року показало, що для Product Managers важливою точкою є 10 років досвіду. Саме після цього рівня медіанна зарплата може помітно зрости — до $4000.
До цього моменту різниця між продактами з різним досвідом не настільки відчутна. Зокрема, фахівці з чотирма та вісьмома роками роботи у спеціальності мають близькі рівні компенсації.
Для Project Managers досвід починає впливати на зарплату раніше. Приблизно з 5−6-го року роботи, коли медіана становить $2450-$2800, проджекти починають заробляти більше за менш досвідчених колег.
За типом та розміром компаній
Найвищу медіанну зарплату менеджери мають в аутстафінгових компаніях — $3300. У продуктових компаніях показник становить $3000. Далі йдуть сервісні компанії з медіаною $2700 та стартапи — $2645.
Водночас серед найбільш високооплачуваних фахівців трохи кращі показники у продуктових компаніях: їхній третій квартиль становить $4300 проти $4200 в аутстафінгу.
Розмір компанії також пов’язаний із рівнем зарплати. Найвища медіана — $3150 — у компаніях, де працює понад 1000 фахівців. У компаніях до 1000 співробітників показник становить $3000, до 200 — $2725, до 50 — $2500. У найменших компаніях, де працює до 10 фахівців, медіана становить $2100.
Ще взимку 2025 року зарплати українських менеджерів за кордоном помітно перевищували українські майже на всіх рівнях досвіду. Для фахівців із 3−5 роками досвіду різниця становила близько $850, а для більш досвідчених менеджерів перевищувала $1000.
Улітку 2026 року розрив у частині категорій значно скоротився. Серед менеджерів із 3−5 роками досвіду медіана за кордоном становить $2550 проти $2300 в Україні — різниця лише $250. У фахівців із 1−2 роками досвіду зарплати майже однакові: $1400 за кордоном проти $1375 в Україні.
Водночас для менеджерів із 6−9 роками досвіду різниця залишається суттєвою: $4000 за кордоном проти $3000 в Україні. Серед фахівців із 10−14 роками досвіду розрив становить $700 — $4800 проти $4100.
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А от серед найбільш досвідчених менеджерів, які працюють у професії понад 15 років, зарплати майже зрівнялися: $4880 за кордоном і $4825 в Україні.
Для досвідчених Product Managers робота за кордоном усе ще забезпечує помітну зарплатну перевагу. Для Project Managers такої прямої залежності немає: серед найбільш досвідчених фахівців зарплати в Україні не поступаються закордонним, а в окремих випадках навіть перевищують їх.
Зокрема, для продакта з шістьма роками досвіду фінансово вигіднішою залишається робота за кордоном. Для проджекта така перевага простежується при досвіді 3−9 років, після чого рівень зарплат в Україні та за кордоном стає ближчим.