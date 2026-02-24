Ноутбук вдома чи зміна в цеху — хто в Україні може працювати віддалено Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

Дівчина працює з дому за ноутбуком

Мільйони українців зараз змушені працювати в умовах відключень, тривог і нестабільності. Для частини людей рятівним форматом стала віддалена робота — з ноутбуком, під’єднаним до повербанка, і чашкою гарячого напою.

Втім, для більшості працівників такий варіант залишається недосяжним: їхня присутність на робочому місці — обов’язкова навіть у складні часи.

Із посиланням на Держслужбу зайнятості розповідаємо, які фахівці можуть працювати віддалено.

Керівники та держслужбовці: теоретично можливо, практично — складно

Більшість професій неможливо перемістити з офісу, цеху, лінії виробництва чи іншого службового приміщення в домашні умови.

Частина управлінців і державних службовців може виконувати окремі завдання дистанційно. Однак більшість їхньої роботи пов’язана з особистими зустрічами, переговорами, нарадами та сесіями. Тому повний перехід в онлайн для цієї категорії — радше виняток, ніж правило.

Професіонали

У цій групі ситуація різниться. Лікарі, працівники лабораторій і фахівці з контролю якості змушені залишатися на робочих місцях через специфіку обладнання та необхідність особистої присутності.

Водночас ІТ-спеціалісти, математики, інженери, архітектори, фінансисти, репетитори, психологи та представники творчих професій можуть зберігати ефективність і в дистанційному форматі.

Фахівці технічних напрямів

Близько двох третин технічних спеціальностей не передбачають роботи з дому. Це будівельники, електрики, механіки, оператори виробничого обладнання, працівники харчової промисловості.

Натомість дизайнери, креслярі, фахівці з комп’ютерної графіки, адміністратори сайтів чи звукорежисери часто можуть домовитися про дистанційний формат.

Технічні службовці практично всі є стаціонарними працівниками і віддалена робота у них рідко є можливою. Серед них секретарі, службовці на складах, касири в банках, чергові, архіваріуси, паспортисти, листоноші чи паркувальники. Проте, навіть тут є професії, яким пасує віддалена робота, це: переписувачі нот за Брайлем, підбирачі довідкового та інформаційного матеріалу, укладачі кінопрограм, коректори чи оператори електронно-комунікаційних послуг.

Працівники сфери торгівлі та послуг

У сфері послуг багато професій залишаються прив’язаними до місця роботи — це бармени, перукарі, охоронці, продавці офлайн-магазинів.

Проте розвиток цифрових сервісів дозволив частині спеціалістів перейти в онлайн: продавці інтернет-магазинів, консультанти, адміністратори онлайн-платформ можуть працювати дистанційно.

Робітничі професії

Працівники видобувної галузі, будівельники, зварники, гірники, працівники складів і транспорту не мають можливості перейти на дистанційний формат. Їхня робота пов’язана з обладнанням, виробництвом або фізичною працею.

Водночас деякі ремісники — наприклад, швачки чи вишивальниці — можуть виконувати частину замовлень удома.

Більшість українців працюють офлайн

Попри розвиток технологій, більшість професій в Україні залишаються «стаціонарними». Це люди, які працюють із людьми та для людей — у лікарнях, на виробництвах, у магазинах, на будівництвах і в службах сервісу.

«Таким чином, ми бачимо, що більшість професій в Україні не мають перспектив на перехід в режим онлайн. Їх будні — це робота з людьми і для людей. Навіть у непрості часи вони здатні на своїх плечах утримувати економіку нашої країни», — підсумували у Держслужбі зайнятості.

Раніше ми повідомляли , що серед роботодавців у 2025 році помітно зріс попит на менеджерів по роботі з клієнтами у сфері торгівлі. Також значне зростання вакансій зафіксовано для машиністів екскаватора, помічників кухаря, виконробів та операторів кол-центрів.

