Пенсія в ЄС: які країни пропонують найвигідніші умови для українців Сьогодні 09:50 — Особисті фінанси

Пенсія в ЄС, зображення згенеровано за допомогою ШІ

Думка про забезпечення старості хвилює не лише тих, кому до пенсії залишилося кілька років, а й доволі молодих українців. Повномасштабна війна суттєво змінила трудову географію: мільйони українців опинилися в країнах ЄС, уклали офіційні трудові контракти й почали сплачувати соціальні внески до іноземних фондів.

Редакція Finance.ua проаналізувала, які ж пенсії гарантують європейські країни, де виходити на пенсію найвигідніше за співвідношенням доходів і витрат, та як зарахувати роки праці в Україні та ЄС.

Як працюють пенсійні системи в країнах ЄС

Європейські країни давно відійшли від виключно солідарної системи, коли виплати нинішнім пенсіонерам покриваються внесками покоління, яке працює. Більшість держав застосовують трирівневу модель:

Солідарний (державний) рівень: обов’язкові внески з зарплати (наприклад, ZUS у Польщі чи Deutsche Rentenversicherung у Німеччині). Забезпечує базовий дохід. Обов’язковий накопичувальний рівень: частина внесків спрямовується на індивідуальні рахунки в приватні або напівдержавні пенсійні фонди, де кошти інвестуються в цінні папери. Добровільне пенсійне накопичення: приватні пенсійні плани, які часто співфінансуються роботодавцями (наприклад, корпоративні пенсії) або стимулюються державою через податкові пільги.

Розмір підсумкової виплати залежить від трьох головних факторів: тривалості страхового стажу, розміру офіційної зарплати протягом трудового життя та віку виходу на пенсію.

Ситуація в окремих країнах

Параметри пенсійних систем суттєво різняться залежно від регіону. У той час як північні та західноєвропейські держави демонструють високі номінальні виплати, країни Центральної Європи пропонують нижчий поріг страхового стажу та нижчу вартість життя.

Порівняння пенсійних систем популярних країн ЄС та України

Інфографіку згенеровано за допомогою ШІ

Німеччина

У Німеччині триває плановий перехід до пенсійного віку в 67 років для громадян, народжених після 1964 року. Для отримання хоч якоїсь мінімальної виплати за віком достатньо мати 5 років страхового стажу. Проте, щоб претендувати на повноцінну «стандартну» пенсію (Eckrente), потрібно відпрацювати 45 років із середньою заробітною платою по країні.

Польща

Польща залишається однією з найпривабливіших країн завдяки збереженню нижчого пенсійного віку для жінок — 60 років (для чоловіків — 65). Мінімальний стаж для призначення гарантованої мінімальної пенсії становить 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. Польська система ZUS є повністю прозорою: кожні сплачені злоті конвертуються в бали, які під час виходу на пенсію діляться на очікувану тривалість життя.

Чехія

У Чехії пенсійний вік поступово зрівнюється для чоловіків та жінок і становить близько 64−65 років. Головна складність чеської системи — високі вимоги до страхового стажу (35 років). Без виконання цієї умови отримати виплату за віком майже неможливо, навіть якщо людина досягла пенсійного віку.

Іспанія

Південна Європа вирізняється високим заміщенням заробітної плати пенсією. В Іспанії середня виплата сягає 1400 євро. Щоб вийти на пенсію у 65 років, потрібно мати від 38 років стажу, інакше доведеться чекати до 66,5+ років. Мінімальний поріг сплати внесків — 15 років.

Що справді можна купити на європейську пенсію

Номінальна сума в євро — це лише половина картини. Пенсіонер, який отримує 850 євро в Польщі чи Чехії, нерідко може дозволити собі більше товарів та послуг, ніж людина з виплатою 1300 євро у високовартісних регіонах Німеччини чи Іспанії, де оренда житла та комунальні послуги «з'їдають» більшу частину бюджету.

Для оцінки реального добробуту використовують коефіцієнт заміщення (відсоток від попереднього заробітку) та співвідношення пенсії до базового кошика проживання.

Індекс реальної купівельної спроможності та витрат

Країна Коефіцієнт заміщення (від чистих доходів) Середня вартість життя на 1 особу (без оренди) Оцінка купівельної спроможності пенсіонера Німеччина ~48–52 % ~900–1 тис. євро Середня: високі базові витрати та оренда зменшують вільний залишок. Польща ~40–45 % ~500–600 євро Добре: відносно дешевий харчовий кошик та послуги. Чехія ~45–50 % ~600–700 євро Поміркована: зростання цін на житло тисне на бюджет. Іспанія ~75–80 % ~650–750 євро Висока: один із найвищих коефіцієнтів заміщення в ЄС. Україна ~28–32 % ~250–300 євро Низька: виплати ледве покривають базові потреби та комунальні послуги.

Як зберегти та зарахувати трудовий стаж

Одне з найпоширеніших побоювань трудових мігрантів — «втрата» років, відпрацьованих за межами України. Насправді міждержавні правила чітко врегульовані.

Усі країни розділяються на дві групи:

Країни, з якими укладено двосторонні угоди про соціальне забезпечення (Польща, Чехія, Іспанія, Португалія, Естонія, Латвія, Литва, Словаччина, Болгарія тощо). Країни без таких угод (наприклад, Німеччина, де діє засада загального законодавства для іноземців).

Як зберегти та зарахувати страховий стаж

За наявності угоди діє пропорційний принцип призначення пенсії:

Стаж сумується для визначення права: якщо для виходу на пенсію в Україні вам бракує 5 років, але ви офіційно відпрацювали ці 5 років у Польщі, Пенсійний фонд України (ПФУ) врахує цей період для виконання вимоги щодо загального стажу.

Кожна держава платить за свої роки: Україна виплачуватиме суму за роки, відпрацьовані на її території, а Польща (ZUS) нарахує окрему пенсію за ті 5 років, протягом яких сплачувалися внески на її території.

Що варто врахувати

Урядові рішення та закони щодо обліку іноземного стажу спростили процедуру. Наразі українець може підтвердити офіційний стаж, набутий у країні, з якою немає спеціального договору (через довідки про сплату соціальних внесків, витяги з держреєстрів або трудові контракти). Цей стаж зараховується до загальної тривалості для визначення права виходу на пенсію в Україні, хоча грошове покриття розраховується лише з внесків, внесених до ПФУ.

Механізм виплати пенсій в разі роботи у двох країнах

Сценарій Як враховується стаж? Хто виплачує гроші? Є угода (напр., Україна – Польща) Роки стажу в обох країнах додаються для виконання мінімального порогу. Кожна країна пропорційно нараховує пенсію за «свої» роки. Немає угоди (напр., Україна – Німеччина) Іноземний стаж додається для права вийти на пенсію в Україні (за наявності документів). Україна платить за український стаж. Німеччина виплачує німецьку пенсію за власними правилами (за наявності мін. 5 років сплати внесків).

Порівняння з українськими реаліями

Українська пенсійна система досі залишається переважно солідарною, опираючись на високий дефіцит та вкрай низький коефіцієнт заміщення заробітку. Ситуацію ускладнюють суворі критерії: для виходу на пенсію в 60 років вимоги до страхового стажу в Україні поступово зросли до 35 років. Це один із найвищих бар’єрів у Європі, особливо якщо порівнювати з необхідним мінімумом у Німеччині (5 років) чи Іспанії (15 років).

Водночас розмір самих виплат залишається скромним — середня пенсія в Україні становить близько 7270 гривень (~160 євро), а чимала частина літніх людей отримує лише 3−4 тис. гривень.

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Через високі витрати на комунальні послуги, ліки та продуктовий кошик купівельна спроможність українського пенсіонера залишається мінімальною, залишаючи його у значно вразливішому становищі, ніж літніх людей у Центральній чи Південній Європі.

То де ж у підсумку вигідніше?

З погляду балансу між пенсійним віком, вимогами до стажу та купівельною спроможністю, серед популярних країн Європи виділяються Польща та Іспанія.

Польща вигідна відносно низьким пенсійним віком для жінок (60 років), легкістю легалізації офіційної праці та пропорційною угодою про зарахування стажу з Україною.

Іспанська пенсійна система забезпечує один із найвищих рівнів заміщення заробітку в Європі, проте передбачає довший період офіційної роботи.

Німеччина підходить для тих, хто планує тривалу кар’єру: виплати високі в абсолютних цифрах, проте висока вартість життя та пенсійний вік у 67 років вимагають завчасного планування.

Головна порада для українців, які працюють за кордоном — зберігати всі офіційні контракти, розрахункові листи та довідки про сплату податків. Саме вони стануть міцним підґрунтям для належного оформлення заслуженої пенсії — чи то в Україні, чи то в ЄС.

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