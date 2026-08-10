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Закрили ФОП, а податкова продовжує нараховувати податки — причини

Особисті фінанси
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Закриття ФОП не припиняє автоматично всі податкові зобов'язання
Закриття ФОП не припиняє автоматично всі податкові зобов'язання
Закриття ФОП не завжди означає завершення всіх розрахунків із податковою.
Так, навіть після внесення запису про припинення підприємницької діяльності в Електронному кабінеті можуть з’являтися нарахування єдиного податку або ЄСВ. У частині випадків це законні зобов’язання за останній період роботи, а в інших — результат помилок в обліку чи технічних проблем.
Про це йдеться у повідомленні Асоціаціії платників податків України.

Чому після закриття ФОП можуть залишатися податкові зобов’язання

Сам факт внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення підприємницької діяльності не звільняє фізособу від виконання податкових зобов’язань, які виникли до дати закриття ФОП, зазначають фахівці.
Відповідно до статті 65 Податкового кодексу України, державна реєстрація припинення підприємницької діяльності є підставою для початку процедури зняття підприємця з податкового обліку. Проте остаточне завершення цієї процедури відбувається після виконання всіх передбачених законом дій.
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Після отримання інформації від державного реєстратора Державна податкова служба проводить остаточні процедури щодо обліку платника, а за необхідності може призначити документальну перевірку.
Тому нарахування після дати закриття ФОП саме по собі ще не свідчить про помилку.

У яких випадках податкові нарахування є законними

Податкові зобов’язання можуть залишатися після припинення діяльності, якщо підприємець не виконав усіх обов’язків за останній звітний період.
Зокрема, причиною можуть бути:
  • неподання ліквідаційної декларації;
  • несплата податків за останній звітний період;
  • наявність неузгоджених даних у податковій;
  • незавершена процедура зняття з податкового обліку;
  • необхідність остаточного визначення податкових зобов’язань.
Окремі правила діють для платників єдиного податку першої та другої груп. Згідно з пунктом 295.8 статті 295 Податкового кодексу, єдиний податок вони сплачують за весь календарний місяць, у якому податкова отримала інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.
Тому після закриття ФОП у таких підприємців може з’явитися нарахування єдиного податку за останній місяць — і воно буде законним.
Для платників єдиного податку третьої групи механізм відрізняється. Вони сплачують податок як відсоток від фактично отриманого доходу, тому після припинення діяльності зобов’язання визначаються за останній звітний період на підставі задекларованого доходу.
Якщо після закриття ФОП підприємець не отримував доходу та виконав усі податкові обов’язки, нових підстав для нарахування єдиного податку виникати не повинно.

Коли нарахування ДПС можуть бути помилковими

Якщо підприємець подав ліквідаційну звітність, сплатив усі необхідні податки, а процедура зняття з обліку завершена, але ДПС продовжує формувати нові зобов’язання, причиною може бути помилка.
Зокрема, йдеться про технічні проблеми в інформаційних системах податкової, некоректне відображення інтегрованої картки платника, незавершене зняття з податкового обліку або помилкові автоматичні нарахування.
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У такій ситуації підприємцю варто звернутися до податкової із заявою про проведення звірки розрахунків та перевірити дані інтегрованої картки в Електронному кабінеті.
Якщо помилкове нарахування підтвердиться, ДПС має скоригувати дані. У разі відмови платник може оскаржити рішення контролюючого органу — подати скаргу до Державної податкової служби України або звернутися до адміністративного суду відповідно до статті 56 Податкового кодексу.
Таким чином, саме закриття ФОП не припиняє автоматично всі податкові зобов’язання. Нарахування, які стосуються останнього звітного періоду або вже існуючих боргів, можуть бути законними. Водночас безпідставні суми, що виникли через помилки в обліку, підприємець має право вимагати скасувати та оскаржити дії податкової.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиФОП
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