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Базова допомога в Чехії: як її отримати

Особисті фінанси
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Базова допомога в Чехії: як її отримати
Базова допомога в Чехії: як її отримати
За даними Євростату, кількість українських біженців у Чехії сягнула понад 384 тис. осіб.
У Чехії немає єдиної фіксованої соціальної виплати для всіх малозабезпечених.
Система базової підтримки називається pomoc v hmotné nouzi («допомога особам, які перебувають у матеріальній скруті») і призначена для людей, які не можуть забезпечити свої основні життєві потреби власними доходами. Вона регулюється Законом «Про допомогу в матеріальній скруті» та адмініструється Управлінням праці Чехії.

Система включає три основні види допомоги:

  • příspěvek na živobytí — допомога на забезпечення проживання;
  • doplatek na bydlení — доплата на житло;
  • mimořádná okamžitá pomoc — одноразова допомога в надзвичайних життєвих ситуаціях.
Найважливішою є příspěvek na živobytí. Її розмір визначається індивідуально як різниця між доходом людини та сумою, необхідною для забезпечення базових потреб. Під час розрахунку враховуються доходи всіх членів домогосподарства, майно, можливість працевлаштування та інші соціальні обставини. Під час визначення права на допомогу використовуються показники прожиткового та екзистенційного мінімуму. Станом на 2026 рік вони становлять:
  • прожитковий мінімум для особи, яка проживає одна — 4 860 чеських крон на місяць;
  • екзистенційний мінімум — 3 130 чеських крон на місяць. Він застосовується лише в окремих випадках, наприклад до працездатних осіб, які без поважних причин не співпрацюють зі службою зайнятості. До дітей, пенсіонерів, людей з інвалідністю III групи та осіб віком від 68 років екзистенційний мінімум не застосовується.
Крім допомоги на проживання, людина може отримувати доплату на житло, якщо після оплати оренди та комунальних послуг у неї не залишається коштів для забезпечення базових потреб. Розмір цієї виплати також визначається індивідуально залежно від фактичних витрат на житло та доходів сім’ї.
Іноземці можуть претендувати на допомогу лише за наявності законних підстав для проживання в Чехії та за умови виконання встановлених законом критеріїв.
Громадяни України зі статусом тимчасового захисту здебільшого отримують підтримку за спеціальними програмами, однак у певних випадках можуть звертатися і за допомогою в системі матеріальної скрути, якщо відповідають вимогам законодавства.
Читайте про інші країни в нашій статті —

Базове забезпечення в країнах Європи: скільки платять 2026 року

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЧехіяМігранти
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