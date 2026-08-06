Базове забезпечення в країнах Європи: скільки платять 2026 року Сьогодні 09:50 — Особисті фінанси

Базове забезпечення в Європі

Системи базового соціального забезпечення існують майже в усіх країнах Європи, однак працюють вони за різними правилами. Десь держава виплачує фіксовану суму, в інших країнах допомога розраховується індивідуально з урахуванням доходів, складу сім’ї, майнового стану та інших обставин.

У цьому матеріалі Finance.ua розповідає, як працюють ці механізми підтримки 2026 року, хто може претендувати на виплати та які суми отримують у країнах, де сьогодні проживає найбільше українців.

Що таке базове соціальне забезпечення

У більшості європейських країн діють програми базового соціального забезпечення (Minimum Income Schemes). Їхня мета — гарантувати мінімальний рівень доходу людям, які не можуть самостійно забезпечити себе через безробіття, низькі доходи, інвалідність або інші життєві обставини.

Важливо не плутати таку допомогу з безумовним базовим доходом (Universal Basic Income). Безумовний базовий дохід передбачає однакові виплати всім громадянам незалежно від доходів, тоді як європейські системи соціальної допомоги є адресними. Право на них виникає лише після перевірки матеріального становища, майна та інших джерел доходу.

Право на базове забезпечення виникає після ретельної перевірки

У більшості держав отримувач повинен:

постійно проживати в країні;

не мати достатнього доходу для забезпечення базових потреб;

використовувати власні кошти або заощадження в межах, визначених законом;

активно шукати роботу (якщо працездатний);

виконувати вимоги соціальних служб.

Умови для іноземців залежать від країни, типу дозволу на проживання та статусу особи.

Німеччина

За даними Євростату , кількість українських біженців у Німеччині сягнула понад 1,28 млн осіб.

Від 1 липня 2026 року в Німеччині офіційно набула чинності реформа соціального захисту. Програма Bürgergeld, яка діяла від 2023 року, замінена на нову систему — Grundsicherung für Arbeitsuchende (Базове забезпечення для осіб, які шукають роботу). Зміни стосуються всіх працездатних отримувачів допомоги за Другим соціальним кодексом Німеччини (SGB II) — а отже, і сотень тисяч українців, які отримують виплати через Jobcenter.

Станом на 2026 рік щомісячні базові виплати не змінилися і становлять:

Категорія Сума Самотня особа, батьки-одинаки, дорослі з неповнолітніми 563 євро Кожен із партнерів у сімейній парі 506 євро Діти 14-17 років 471 євро Молодь віком від 15 до 24 років, яка проживає окремо 451 євро Діти 6-13 років 390 євро Діти до 6 років 357 євро

Ці кошти призначені для покриття основних витрат на харчування, одяг, засоби гігієни, транспорт та інші повсякденні потреби.

Окрім цих сум держава окремо компенсує обґрунтовані витрати на оренду житла та опалення, а також медичне страхування. Можуть нараховуватися додаткові виплати вагітним, людям з інвалідністю чи одиноким батькам.

Хто має право на отримання Grundsicherung?

Подати заявку на базову допомогу у Німеччині можуть:

особи віком від 18 років, які легально проживають у Німеччині;

люди, які не мають достатнього доходу для самостійного забезпечення базових потреб;

особи з повною або частковою втратою працездатності;

громадяни пенсійного віку;

люди з офіційно підтвердженою інвалідністю.

Що потрібно знати українцям у Німеччині?

Для українців, які перебувають у Німеччині на підставі тимчасового захисту або іншого законного статусу, реформа означає необхідність уважніше ставитися до вимог Jobcenter. Особливу увагу варто приділяти відвідуванню призначених зустрічей, участі в інтеграційних програмах та своєчасному інформуванню органів влади про зміни місця проживання, працевлаштування чи сімейного стану.

Попри посилення контролю, Grundsicherung залишається ключовим механізмом соціального захисту для людей, які тимчасово не можуть самостійно забезпечити власні базові потреби. Водночас нова система дедалі більше орієнтується на стимулювання працевлаштування та фінансової незалежності отримувачів допомоги.

Польща

За оновленими даними Євростату , кількість українських біженців у Польщі сягнула понад 967 тис. осіб.

На відміну від Німеччини, у Польщі немає єдиної програми гарантованого мінімального доходу. Базове соціальне забезпечення складається з кількох видів допомоги, головною з яких є zasiłek stały (постійна соціальна допомога). Вона призначена людям, які через вік або повну непрацездатність не можуть забезпечити себе самостійно.

2026 року право на zasiłek stały мають:

повнолітні особи, які проживають самостійно та є повністю непрацездатними через вік (жінки старше 60 і чоловіки старше 65 років) або стан здоров’я;

повнолітні особи, які проживають у сім’ї та також є повністю непрацездатними, якщо їхній дохід і середній дохід на одного члена сім’ї не перевищують установлених законом критеріїв.

Розмір виплати не є фіксованим. Він розраховується індивідуально як різниця між гарантованим рівнем доходу та фактичним доходом заявника.

Водночас:

максимальний розмір zasiłek stały становить 1 229 злотих на місяць;

мінімальний розмір виплати — 100 злотих на місяць.

Для отримання допомоги заявник має відповідати таким критеріям доходу:

1 010 злотих на місяць для особи, яка проживає одна;

823 злотих на місяць на кожного члена сім’ї.

У Польщі розмір базового забезпечення не є фіксованим

Окрім постійної допомоги, польська система соціального захисту передбачає й інші види підтримки:

zasiłek okresowy — тимчасова допомога для людей, які опинилися у складному матеріальному становищі, наприклад, через тривалу хворобу чи інвалідність. Претенденти на отримання цієї допомоги повинні відповідати певним критеріям доходів.

2026 року ці суми становлять 1010 злотих (особа, яка живе сама) і 823 злотих на особу (для сімей).

Розмір допомоги визначається так:

1) для одинокої особи: різниця між критерієм доходу для одинокої особи та доходом цієї особи, але максимальна сума допомоги не може перевищувати критерій доходу на одну особу в сімʼї;

2) для сімʼї: різниця між критерієм доходу сімʼї та доходом цієї сімʼї.

Розмір допомоги zasiłek okresowy для одинокої особи не може бути меншим за 50% різниці між критерієм доходу (1010 злотих) та доходом цієї особи. У випадку сімʼї — між сумою 823 злотих і місячним доходом на 1 особу в сімʼї.

Мінімальний розмір допомоги zasiłek okresowy становить 20 злотих на місяць.

zasiłek celowy — цільова допомога від соціальної служби (OPS/MOPS) на конкретні потреби, наприклад придбання ліків, харчів, пального чи оплату невідкладних витрат;

— цільова допомога від соціальної служби (OPS/MOPS) на конкретні потреби, наприклад придбання ліків, харчів, пального чи оплату невідкладних витрат; допомога на оплату житла та комунальних послуг, якщо сім’я відповідає встановленим критеріям.

Іноземці також можуть претендувати на соціальну допомогу, однак лише за наявності законних підстав для перебування в Польщі та права користуватися системою соціального захисту. Для громадян України окремі правила визначає спеціальний закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом, тому право на ті чи інші виплати залежить від міграційного статусу та конкретної життєвої ситуації.

Чехія

понад 384 тис. осіб. За даними Євростату , кількість українських біженців у Чехії сягнула

У Чехії немає єдиної фіксованої соціальної виплати для всіх малозабезпечених. Система базової підтримки називається pomoc v hmotné nouzi («допомога особам, які перебувають у матеріальній скруті») і призначена для людей, які не можуть забезпечити свої основні життєві потреби власними доходами. Вона регулюється Законом «Про допомогу в матеріальній скруті» та адмініструється Управлінням праці Чехії.

Система включає три основні види допомоги:

příspěvek na živobytí — допомога на забезпечення проживання;

— допомога на забезпечення проживання; doplatek na bydlení — доплата на житло;

— доплата на житло; mimořádná okamžitá pomoc — одноразова допомога в надзвичайних життєвих ситуаціях.

Найважливішою є příspěvek na živobytí. Її розмір визначається індивідуально як різниця між доходом людини та сумою, необхідною для забезпечення базових потреб. Під час розрахунку враховуються доходи всіх членів домогосподарства, майно, можливість працевлаштування та інші соціальні обставини.

Під час визначення права на допомогу використовуються показники прожиткового та екзистенційного мінімуму.

Станом на 2026 рік вони становлять:

прожитковий мінімум для особи, яка проживає одна — 4 860 чеських крон на місяць;

екзистенційний мінімум — 3 130 чеських крон на місяць. Він застосовується лише в окремих випадках, наприклад до працездатних осіб, які без поважних причин не співпрацюють зі службою зайнятості. До дітей, пенсіонерів, людей з інвалідністю III групи та осіб віком від 68 років екзистенційний мінімум не застосовується.

Крім допомоги на проживання, людина може отримувати доплату на житло, якщо після оплати оренди та комунальних послуг у неї не залишається коштів для забезпечення базових потреб. Розмір цієї виплати також визначається індивідуально залежно від фактичних витрат на житло та доходів сім’ї.

Іноземці можуть претендувати на допомогу лише за наявності законних підстав для проживання в Чехії та за умови виконання встановлених законом критеріїв. Громадяни України зі статусом тимчасового захисту здебільшого отримують підтримку за спеціальними програмами, однак у певних випадках можуть звертатися і за допомогою в системі матеріальної скрути, якщо відповідають вимогам законодавства.

Іспанія

понад 267 тис. осіб. За оновленими даними Євростату , кількість українських біженців у Іспанії сягнула

В Іспанії основною програмою базового соціального забезпечення є Ingreso Mínimo Vital (IMV) — це державна фінансова допомога в Іспанії, спрямована на підтримку осіб та сімей з низьким рівнем доходу, щоб забезпечити мінімальні умови для гідного життя. Розмір допомоги варіюється залежно від складу сім’ї та фінансового становища, сума може досягати 1 613,92 євро на місяць для сімей із п’яти або більше осіб.

На відміну від фіксованої соціальної виплати, IMV працює за принципом доплати до гарантованого доходу (renta garantizada). Держава виплачує різницю між гарантованим рівнем доходу та фактичними доходами домогосподарства. Наприклад, якщо гарантований дохід для самотньої людини становить 733,60 євро, а її власний дохід — 500 євро, держава доплатить 233,60 євро.

2026 року гарантовані суми становлять:

733,60 євро на місяць — для однієї особи;

953,68 євро — для одного дорослого з однією дитиною;

1 173,76 євро — для одного дорослого з двома дітьми;

максимальна сума для великих домогосподарств може сягати 1 613,92 євро на місяць без урахування додаткових надбавок.

Окремо виплачується допомога на дітей (Complemento de Ayuda para la Infancia), яка 2026 року становить:

115 євро на місяць — на дитину до 3 років;

80,50 євро — на дитину від 3 до 6 років;

— на дитину від 3 до 6 років; 57,50 євро — на дитину від 6 до 18 років.

Розмір допомоги в Іспанії варіюється залежно від складу сім’ї та фінансового становища

Для отримання Ingreso Mínimo Vital заявник повинен:

легально та безперервно проживати в Іспанії щонайменше один рік (за окремими винятками);

бути у віці від 23 до 65 років або бути повнолітнім із дітьми на утриманні;

мати дохід і майно, що не перевищують установлених законом меж;

підтвердити перебування у стані економічної вразливості.

Іноземці також можуть претендувати на IMV, однак лише за умови законного проживання в Іспанії та виконання всіх критеріїв програми. Громадяни України, які перебувають під тимчасовим захистом, можуть звернутися за цією допомогу, якщо відповідають вимогам щодо строку проживання, доходів і майнового стану. Водночас багато українців отримують підтримку за окремими програмами, запровадженими для осіб із тимчасовим захистом.

Покрокова інструкція для подання заявки на IMV:

1. Перевірте відповідність вимогам:

переконайтеся, що ви маєте дійсний дозвіл на проживання та роботу в Іспанії як біженець з України;

оцініть свій фінансовий стан, щоб визначити, чи відповідаєте ви критеріям для отримання IMV.

2. Підготуйте необхідні документи:

посвідчення особи: паспорт або інший документ, що підтверджує вашу особу;

дозвіл на проживання: документ, що підтверджує ваш статус тимчасового захисту в Іспанії;

довідка про реєстрацію місця проживання (Empadronamiento);

фінансові документи: довідки про доходи, банківські виписки та інші документи, що підтверджують ваш фінансовий стан.

3. Подайте заявку:

онлайн: через офіційний портал соціального забезпечення Іспанії;

особисто: у найближчому офісі соціального забезпечення (Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS).

4. Очікуйте рішення. Після подання заявки компетентні органи розглянуть її та повідомлять вас про рішення. Строк розгляду: до 3 місяців. Після схвалення — обов’язково повідомляти про будь-які зміни в доходах чи сімейному складі.

Базове соціальне забезпечення в найпопулярніших серед українців країнах Європи

Країна Основна програма Розмір допомоги Особливості Німеччина Grundsicherung für Arbeitsuchende 563 євро — самотня особа; 506 євро — кожен із партнерів; 471 євро — діти 14-17 років; 390 євро — діти 6-13 років; 357 євро — до 6 років Додатково оплачуються оренда житла, опалення та медичне страхування. Польща Zasiłek stały Від 100 до 1 229 злотих на місяць Сума визначається індивідуально як різниця між гарантованим і фактичним доходом. Право мають переважно люди пенсійного віку або з повною непрацездатністю. Чехія Pomoc v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí) Фіксованої суми немає. Орієнтир — прожитковий мінімум 4 860 крон, екзистенційний мінімум — 3 130 крон Розмір залежить від доходів, майна, складу сім’ї та можливості працевлаштування. Передбачена окрема доплата на житло Іспанія Ingreso Mínimo Vital (IMV) Від 733,60 євро для однієї особи до 1 613,92 євро для великих сімей Держава доплачує різницю між гарантованим і фактичним доходом. Передбачені окремі доплати на дітей

Висновки

Попри схожу мету — гарантувати мінімальний рівень доходу людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, — системи базового соціального забезпечення в країнах Європи суттєво відрізняються. Вони мають різні критерії призначення, розміри виплат і вимоги до одержувачів. Тому перед зверненням за допомогою важливо ознайомитися з правилами саме тієї країни, де ви проживаєте, адже право на виплати залежить не лише від рівня доходів, а й від міграційного статусу, складу сім’ї та інших обставин.

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