Мінсоцполітики готує нову пенсійну систему: що зміниться

Міністерство соціальної політики планує вже у вересні подати до Верховної Ради законопроєкт про нову пенсійну реформу. Вона передбачає перехід до трирівневої пенсійної системи, добровільну накопичувальну модель замість обов’язкової, а також зміну принципів нарахування спеціальних пенсій для окремих категорій працівників.
Про це повідомляє Forbes Ukraine із посиланням на відповідь Мінсоцполітики.
За інформацією міністерства, закон може набути чинності з 1 січня 2027 року, а накопичувальна система фактично запрацює з 2028 року.
Якщо сума страхової та базової частин буде меншою, різницю компенсуватиме держава.
Водночас базову виплату поступово зменшуватимуть для людей із вищою страховою пенсією. Якщо загальна пенсія перевищуватиме 10 000 грн, базова доплата може не нараховуватися взагалі.
Накопичувальна система буде добровільною
Однією з головних відмінностей нової концепції від попередніх є відмова від обов’язкових пенсійних накопичень.
Працівників автоматично включатимуть до накопичувальної системи, однак вони матимуть право відмовитися від участі — модель auto-enrollment. Саме внески до цієї системи планують розпочати з 1 січня 2028 року.
Що буде зі спеціальними пенсіями
Реформа також передбачає зміну системи спеціальних пенсій для прокурорів, суддів, силовиків та інших категорій працівників.
Замість нинішньої моделі планують запровадити професійне пенсійне страхування. Для кожного працівника відкриватимуть окремий пенсійний рахунок, на який роботодавець сплачуватиме додаткові внески понад ЄСВ.
Ці кошти інвестуватимуться, а в майбутньому аналогічний механізм можуть дозволити використовувати й приватним роботодавцям як частину соціального пакета.
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