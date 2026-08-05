Мінсоцполітики готує нову пенсійну систему: що зміниться Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Запуск нової системи потребуватиме значних видатків із державного бюджету

Міністерство соціальної політики планує вже у вересні подати до Верховної Ради законопроєкт про нову пенсійну реформу. Вона передбачає перехід до трирівневої пенсійної системи, добровільну накопичувальну модель замість обов’язкової, а також зміну принципів нарахування спеціальних пенсій для окремих категорій працівників.

Про це повідомляє Forbes Ukraine із посиланням на відповідь Мінсоцполітики.

За інформацією міністерства, закон може набути чинності з 1 січня 2027 року, а накопичувальна система фактично запрацює з 2028 року.

За оцінкою Мінсоцполітики, запуск нової системи потребуватиме значних видатків із державного бюджету:

2027 рік — 169 млрд грн;

2028 рік — 140 млрд грн;

2029 рік — 157 млрд грн.

Перші дев’ять місяців після ухвалення закону планують використати для створення інституцій, необхідних для запуску накопичувальної системи.

У Мінфіні поки не коментують реформу, оскільки остаточний текст законопроєкту ще не надійшов до міністерства.

Що пропонує пенсійна реформа

Мінсоцполітики пропонує побудувати пенсійну систему з трьох рівнів:

солідарного;

професійного;

накопичувального.

На першому етапі зміниться саме солідарна система. Пенсія складатиметься з двох частин:

базової державної виплати;

страхової частини, розмір якої залежатиме від сплаченого ЄСВ.

За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, який ознайомився з концепцією, стартовий розмір базової виплати може становити 3000 грн, а мінімальна пенсія — 6000 грн.

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Якщо сума страхової та базової частин буде меншою, різницю компенсуватиме держава.

Водночас базову виплату поступово зменшуватимуть для людей із вищою страховою пенсією. Якщо загальна пенсія перевищуватиме 10 000 грн, базова доплата може не нараховуватися взагалі.

Накопичувальна система буде добровільною

Однією з головних відмінностей нової концепції від попередніх є відмова від обов’язкових пенсійних накопичень.

Працівників автоматично включатимуть до накопичувальної системи, однак вони матимуть право відмовитися від участі — модель auto-enrollment. Саме внески до цієї системи планують розпочати з 1 січня 2028 року.

Що буде зі спеціальними пенсіями

Реформа також передбачає зміну системи спеціальних пенсій для прокурорів, суддів, силовиків та інших категорій працівників.

Замість нинішньої моделі планують запровадити професійне пенсійне страхування. Для кожного працівника відкриватимуть окремий пенсійний рахунок, на який роботодавець сплачуватиме додаткові внески понад ЄСВ.

Ці кошти інвестуватимуться, а в майбутньому аналогічний механізм можуть дозволити використовувати й приватним роботодавцям як частину соціального пакета.

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