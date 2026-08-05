Ще одна країна припиняє надавати тимчасовий захист чоловікам призовного віку Сьогодні 12:35 — Особисті фінанси

Ще одна країна припиняє надавати тимчасовий захист чоловікам призовного віку

З 5 серпня українські чоловіки, які прибули до Чехії і не виконали військовий обов’язок в Україні, більше не матимуть права на отримання тимчасового захисту.

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«Країни ЄС, включаючи Чехію, більше не надаватимуть тимчасового захисту тим, хто досягнув призовного віку та не виконав свого обов’язку військової служби. Наш уряд з самого початку наполягав на цьому обмеженні тимчасового захисту, і я ціную те, що нам вдалося досягти згоди щодо цього. Нові правила, серед іншого, розвантажать наші системи охорони здоров’я та соціального забезпечення», — заявив напередодні очільник МВС Чехії Любомір Метнар.

За даними чеського МВС, це рішення обмежить «кількість новоприбулих на десятки відсотків».

У 2025 році з України до Чеської Республіки приїхало більше чоловіків, ніж жінок. Такий статистичний показник з’явився вперше від 2022 року і ця тенденція продовжувалася. Кількість українських чоловіків працездатного віку в Чехії за рік зросла на понад 20 тисяч — до 132 тисяч.

Рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту громадян України опубліковане у вівторок, 4 серпня, у Офіційному журналі ЄС, воно набуває чинності 5 серпня. Згідно з документом, право на тимчасовий захист не надаватиметься особам, які не зможуть підтвердити виконання військового обов’язку в Україні.

15 липня країни ЄС домовилися продовжити термін дії статусу тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Водночас в ЄС вирішили надалі надавати тимчасовий захист лише тим, хто виконав свої військові обов’язки в Україні — це обмеження застосовуватиметься лише до нових заявників на отримання тимчасового захисту і не поширюватиметься на тих, хто вже користується захистом.

За даними ЄС, з березня 2022 року понад 4 мільйони переміщених осіб з України користуються захистом у ЄС.

Радіо Свобода За матеріалами:

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