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Ще одна країна припиняє надавати тимчасовий захист чоловікам призовного віку

Особисті фінанси
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Ще одна країна припиняє надавати тимчасовий захист чоловікам призовного віку
Ще одна країна припиняє надавати тимчасовий захист чоловікам призовного віку
З 5 серпня українські чоловіки, які прибули до Чехії і не виконали військовий обов’язок в Україні, більше не матимуть права на отримання тимчасового захисту.
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«Країни ЄС, включаючи Чехію, більше не надаватимуть тимчасового захисту тим, хто досягнув призовного віку та не виконав свого обов’язку військової служби. Наш уряд з самого початку наполягав на цьому обмеженні тимчасового захисту, і я ціную те, що нам вдалося досягти згоди щодо цього. Нові правила, серед іншого, розвантажать наші системи охорони здоров’я та соціального забезпечення», — заявив напередодні очільник МВС Чехії Любомір Метнар.
За даними чеського МВС, це рішення обмежить «кількість новоприбулих на десятки відсотків».
У 2025 році з України до Чеської Республіки приїхало більше чоловіків, ніж жінок. Такий статистичний показник з’явився вперше від 2022 року і ця тенденція продовжувалася. Кількість українських чоловіків працездатного віку в Чехії за рік зросла на понад 20 тисяч — до 132 тисяч.
Рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту громадян України опубліковане у вівторок, 4 серпня, у Офіційному журналі ЄС, воно набуває чинності 5 серпня. Згідно з документом, право на тимчасовий захист не надаватиметься особам, які не зможуть підтвердити виконання військового обов’язку в Україні.
15 липня країни ЄС домовилися продовжити термін дії статусу тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Водночас в ЄС вирішили надалі надавати тимчасовий захист лише тим, хто виконав свої військові обов’язки в Україні — це обмеження застосовуватиметься лише до нових заявників на отримання тимчасового захисту і не поширюватиметься на тих, хто вже користується захистом.
За даними ЄС, з березня 2022 року понад 4 мільйони переміщених осіб з України користуються захистом у ЄС.
За матеріалами:
Радіо Свобода
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