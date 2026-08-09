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Які фінансові питання потрібно вирішити до початку військової служби

Особисті фінанси
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Що варто зробити військовозобов'язаним перед мобілізацією
Що варто зробити військовозобов'язаним перед мобілізацією
Вступ до лав Сил оборони змінює звичний спосіб життя військовослужбовця та його родини. Саме тому ще до початку служби варто подбати про фінансові питання, які можуть потребувати вашої участі під час тривалої відсутності. Це допоможе захистити майно та заощадження, а також полегшить вирішення повсякденних фінансових питань для близьких.
Про це нагадали у Міністерстві юстиції України спільно з Національним банком України в межах проєкту з фінансової грамотності військовослужбовців.

Які фінансові питання варто вирішити перед мобілізацією

Перед початком служби рекомендують впорядкувати особисті документи та документи на нерухомість, транспорт чи інше майно.
За потреби варто оформити довіреність, щоб близька людина могла законно представляти інтереси військовослужбовця.
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Також фахівці радять перевірити стан банківських рахунків, термін дії платіжних карток, налаштування регулярних платежів та наявні фінансові зобов’язання.
Якщо людина має кредит чи інші борги, необхідно заздалегідь з’ясувати, які пільги або зміни умов обслуговування передбачені законодавством для військовослужбовців.

Заощадження та страхування

Окрему увагу радять приділити депозитам, інвестиціям та іншим активам. Родичі повинні знати про їх існування та розуміти, як діяти у разі непередбачених ситуацій.
Не менш важливо переглянути умови договорів страхування, адже не всі поліси поширюються на випадки, пов’язані з проходженням військової служби.
Фахівці також рекомендують заздалегідь оформити заповіт і перевірити документи, що підтверджують родинні зв’язки.
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Окрім цього, варто подбати про безпечне зберігання доступів до важливих акаунтів і захист персональних даних.
У Мін’юсті наголошують, що військовослужбовці та їхні родини часто стають мішенню шахраїв, які намагаються виманити гроші або конфіденційну інформацію через соціальні мережі та месенджери.
Ще один важливий крок — заздалегідь домовитися про розподіл фінансових обов’язків у родині, сформувати резерв коштів та визначити, хто оплачуватиме регулярні витрати. Такий підхід допоможе сім’ї почуватися впевненіше під час проходження військової служби.
За матеріалами:
Finance.ua
Військовозобов'язанийМобілізаціяПерсональні фінанси
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