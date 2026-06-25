Виплати після поранення: чому військовослужбовцю можуть відмовити (думка адвоката) Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

Виплати після поранення: чому військовослужбовцю можуть відмовити (думка адвоката)

За словами адвоката ЮК «Мережа права» Владислава Мандрика, одна з найбільших помилок полягає в тому, що військові часто вважають: якщо поранення очевидне, держава автоматично призначить усі передбачені законом виплати.

«Сама наявність поранення не означає автоматичного отримання одноразової грошової допомоги. Критично важливо, як саме оформлені документи, який причинно-наслідковий зв’язок встановлено та чи підтверджені наслідки поранення належними медичними висновками», — пояснює Владислав Мандрик, пише socportal.

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Які види допомоги доступні

Адвокат підкреслює, що законодавство не передбачає окремої універсальної виплати лише за факт поранення.

Військовослужбовець може претендувати на різні види допомоги залежно від наслідків для здоров’я.

Найбільш відомою є одноразова грошова допомога у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

Розмір такої виплати

Розмір такої виплати залежить від групи інвалідності, відсотка втрати працездатності та причинно-наслідкового зв’язку поранення.

Наприклад, якщо інвалідність пов’язана із захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби, розмір допомоги може становити від 250 до 400 прожиткових мінімумів залежно від групи інвалідності, тобто у 2026 році — від 757 тис. грн до понад 1,2 млн грн.

Водночас існує ще одна поширена виплата, яку військові часто помилково ототожнюють із компенсацією за поранення, — додаткова грошова підтримка в розмірі 100 тисяч гривень за період стаціонарного лікування та відпустки для лікування після тяжкого поранення.

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«Це різні виплати з різними правовими підставами. Сто тисяч гривень виплачуються за період лікування, а одноразова грошова допомога залежить від встановлених наслідків поранення. Військовослужбовець може мати право одночасно на обидва види виплат», — зазначає Владислав Мандрик.

Окрім державних виплат, військовослужбовці також можуть претендувати на одноразову матеріальну допомогу від місцевих громад, допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Коли можуть відмовити

Окремою проблемою залишаються помилки в документах. За словами юриста, саме вони найчастіше стають причиною відмов або затягування виплат.

«Ключовий ризик — це неточності у висновках ВЛК, відсутність довідки про обставини травми або неправильно встановлений причинно-наслідковий зв’язок. Одна фраза в документі може суттєво вплинути на розмір виплати або взагалі позбавити людину права на неї», — пояснює він.

Що треба зробити

Саме тому після поранення важливо не тільки проходити лікування, а й контролювати оформлення всіх документів:

медичних виписок,

довідок про обставини поранення,

висновків ВЛК,

та інших документів, які в майбутньому стануть підставою для отримання грошової допомоги.

Якщо виплати не призначаються або процес затягується, юристи радять обов’язково вимагати письмового рішення або відповіді від військової частини чи іншого уповноваженого органу.

«Потрібно фіксувати бездіяльність посадових осіб і працювати виключно з документами. Усні пояснення не дозволяють ефективно захистити свої права. Якщо людина отримала письмову відмову або бачить затягування процедури, тоді вже можна оцінювати перспективи оскарження та обирати подальший алгоритм дій», — підсумовує Владислав Мандрик.

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