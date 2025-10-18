ТОП-7 міфів про бойові виплати військовим Сьогодні 14:12 — Особисті фінанси

ТОП-7 міфів про бойові виплати військовим

Через складну процедуру та недостатню поінформованість багато військових не звертаються по належні їм виплати або не оскаржують неправомірні відмови.

Юристи громадської організації «Принцип» розповіли , які міфи найчастіше заважають захисникам отримати гроші від держави.

Міф 1. Без висновку ВЛК виплати не нарахують

Насправді ж, для нарахування виплат достатньо довідки про обставини травми, у якій зазначено, що поранення було отримане «у зв’язку із Захистом Батьківщини».

Висновок ВЛК потрібен лише за відсутності такої довідки або для оформлення тривалого лікування (понад чотири місяці) після тяжкого поранення.

Міф 2. Бойові не належать тим, хто поза штатом

Юристи пояснюють, якщо поранений боєць перебуває на лікуванні, але його вивели поза штат (зокрема протягом більше, ніж на два місяці), він зберігає право на 100 тисяч гривень та зарплату.

Міф 3. Виплати можуть отримати лише тяжкопоранені

Додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень під час стаціонарного лікування нараховується всім військовим, незалежно від тяжкості поранення.

За словами фахівців, визнання поранення тяжким є підставою для виплати винагороди лише під час відпустки для лікування.

Міф 4. Бойові не отримати, якщо була перерва в лікуванні

Якщо між госпіталізацією після поранення була відпустка за станом здоров’я, щорічна відпустка чи повернення на службу, доплату військовому відновлюють після продовження лікування.

Міф 5. Виплати нараховують протягом перших чотирьох місяців стаціонарного лікування

Військові мають право на бойові виплати до 12 місяців лікування, однак після чотирьох місяців безперервного лікування необхідно отримати новий висновок ВЛК і подати його до частини.

За словами юристів, військовому слід також написати рапорт про перерахунок, виплату грошового забезпечення та додаткової винагороди.

До нього необхідно додати довідку про обставини отримання травми та медичні виписки.

Як зазначають фахівці, якщо військовий не пам’ятає, які саме виплати йому вже нараховували, він може через рапорт отримати у своїй частині довідку про всі виплачені суми.

Міф 6. Допомогу краще оформлювати після звільнення

Якщо військовослужбовцю встановили інвалідність або втрату працездатності, документи на одноразову грошову допомогу (ОГД) можна подавати, не чекаючи звільнення.

Міф 7. Зарплата поза штатом складає 600−800 гривень на місяць

Протягом перших двох місяців після переведення поза штат військовим мають виплачувати повну місячну зарплату (від 20 тис. грн).

Згодом — оклад за званням та надбавки за вислугу років (орієнтовано 600−800 гривень на місяць).

Військові, які вже не проходять стаціонарне лікування, але через поранення мають висновок ВЛК про обмежену придатність до служби або непридатність з переоглядом, протягом перших двох місяців отримують грошове забезпечення у розмірі місячної зарплати.

Надалі виплати нараховуються за окладом за військовим званням із надбавками за вислугу років, до яких додається додаткова винагорода в розмірі 20 100 гривень.

які потребують тривалого стаціонарного лікування через захворювання чи поранення, щомісяця виплачуватимуть 50 тис. грн. Finance.ua вже писав , що військовим після полону,які потребують тривалого стаціонарного лікування через захворювання чи поранення, щомісяця виплачуватимуть 50 тис. грн.

