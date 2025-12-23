Скільки коштує автобусний тур в Європу на свята Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Скільки коштує автобусний тур в Європу на свята

Автобусні тури стали популярними серед українців. Це можливість «видихнути» без повітряних тривог, хоча дорога може бути виснажливою.

Ціна

Ціна туру дуже залежить від країни, тривалості, наявності нічних переїздів та святкової дати. Економ-варіанти з нічними переїздами коштують від 120 до 250 євро за особу. Найчастіше це тури до 3−4 міст Центральної Європи (наприклад, Угорщина, Австрія, Чехія, Польща) з виїздом зі Львова.

Варіанти без нічних переїздів або на популярні напрямки коштують від 250 до 350 євро за особу. Тури, які включають саме святкову ніч, зазвичай дорожчі на 20−100 євро порівняно з турами на Різдвяні ярмарки. Часто може бути обов’язкова доплата за новорічну вечерю, яка не входить у базову вартість туру і може коштувати від 60 до 150 євро з особи.

Зазвичай у вартість входить проїзд автобусом туристичного класу, проживання в готелях 2−3 зірки зі сніданками, оглядові екскурсії та супровід керівника групи.

Автобусний тур на 4−5 днів на Різдво або Новий рік коштуватиме від 374 євро (18 400 грн). Наприклад, за таку ціну можна придбати тур «Новий рік у Парижі». У вартість не входять особисті витрати, харчування (обіди та вечері), туристичний збір (20 євро) та додаткові екскурсії.

Обирайте тури без нічних переїздів для комфорту, або «експрес-тури» на вікенд для економії. Беріть з собою перекуси в дорогу, щоб не витрачатися на заправках.

